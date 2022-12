Splatoon 3 : Meilleur jeu multijoueur au Game Awards 2022 reçoit son patch 2.0.1

La qualité du titre Splatoon 3 a été reconnue, le jeu remportant le prix du meilleur jeu multijoueur aux Game Awards 2022. Un joli résultat pour la Switch en général qui montre que les calamars se sont révélés plus forts que Multiversus et Overwatch 2. Et la fête était complète pour Nintendo avec Kirby et le monde oublié, prix du meilleur jeu familial, ainsi que Mario + Rabbids Sparks Of Hope, qui a remporté le prix du meilleur jeu de simulation/stratégie, une belle récompense amplement justifiée pour Ubisoft et ses efforts.



On rappelle les dernières armes disponibles :



Splatoon 3 - New Weapon: Tentatek Splattershot 12/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Splatoon 3 - New feature (Song info) + New Weapons (Custom Splattershot Jr. & Carbon Roller Deco) 12/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La mise à jour 2.0.1 de Splatoon 3 est sortie depuis le 8 décembre 2022 et a corrigé certains bugs que vous avez peut-être remarqués en jouant. Si vous voulez voir le détail complet, vous pouvez lire les notes de patch complètes ci-dessous :





- Modifications des commandes du joueur







- Correction d'un problème qui entraînait une diminution immédiate du niveau d'encre lors de l'utilisation d'un rouleau ou d'un pinceau près du sol.







- Correction d'un problème qui forçait le jeu à quitter lorsque le menu Equip est ouvert.







- Correction d'un problème qui entraînait l'abandon forcé du jeu pendant le mode Photo en reconnaissance si le joueur essayait de fermer le mode Photo après avoir utilisé un amiibo.