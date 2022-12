Evercade victime d’un vol organisé d’un important lot de consoles

Les consommateurs qui espéraient recevoir rapidement leur console Evercade Exp Limited Edition au Royaume Uni et dans d’autres pays européens vont devoir patienter, suite à un important vol d’un stock de consoles lors d’un transit entre deux entrepôts.





La société anglaise Evarcade indique que le vol s’établit en valeur à plus de 500 000 £. Selon les premières déclarations de l’enquête, un camion contenant des Evercade EXP Limited Edition a été déclaré volé alors que la marchandise était expédié vers un autre entrepôt. Une action coup de poing bien organisée, personne n’a été blessé fort heureusement. Chaque console, d’une valeur unitaire de 130 £, était destinée à être expédiées à des clients au Royaume-Uni et aux États-Unis, ainsi qu'à d'autres pays en dehors de l'Europe. Une autre expédition destinée à des clients d'Europe continentale n'est pas affectée.



Evercade EXP Limited Edition - Announcement Trailer 12/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

"Il s'agit d'une situation sans précédent dans l'histoire de Blaze et de Funstock et nous compatissons profondément avec tous nos fans et clients qui sont victimes de ce vol", a déclaré le patron de Blaze, Andrew Byatt, dans un communiqué envoyé à Eurogamer.

"J'ai immédiatement lancé la production de remplacements pour ce stock dans notre usine et nous nous efforcerons de les mettre entre vos mains aussi vite que possible."

"Nous croyons fermement que les clients de Blaze et de Funstock sont ici des victimes et nous nous excusons pour l'impact que cet événement aura", a poursuivi Byatt, notant la probabilité que beaucoup de ces systèmes Evercade aient été destinés à être des cadeaux de Noël.

"Nous espérons que tous nos clients se joindront à nous pour condamner les actions de ces criminels et faire en sorte que cet événement ne puisse pas nous empêcher de profiter de l'expérience de jeu classique qu'offre Evercade."

L'Evercade EXP est une version portable de l'Evercade VS de la société. Tous deux sont basés sur des cartouches et supportent une bibliothèque de 380 titres classiques sous licence officielle, couvrant plus de quatre décennies.



This NEW Retro Handheld Is ALMOST PERFECT! Evercade EXP First Look & Review! 12/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

À l'heure actuelle, plus de 30 collections de cartouches sont disponibles pour Evercade, chacune regroupant une sélection de jeux rétro généralement axée sur un seul développeur, comme Atari, Data East, Intellivision, The Bitmap Brothers, Gremlin, The Oliver Twins et Interplay, tous représentés par divers accords.





L'EXP devrait inclure 18 classiques de Capcom. Les titres Amiga devraient arriver sur Evercade l'année prochaine.





Blaze a rapidement rendu publique la nouvelle du vol - et a déclaré qu'elle reprenait la production avec des remplacements pour les clients.Blaze - qui se décrit comme une petite entreprise britannique privée - contacte maintenant les clients affectés par le vol avec plus de détails.