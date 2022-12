Rendez-vous le 16 et 17 décembre pour le dernier Community Day dans Pokémon GO

Préparez-vous pour le dernier #PokemonGOCommunityDay de 2022 ! 12/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'est désormais une tradition : après un Community Day mensuel, le mois de décembre permet à tous les Pokémon vedettes de faire leur retour.Cette année, c'est ce samedi 16 décembre et dimanche 17 décembre que le Community Day récapitulatif aura lieu.Au programme : le retour des Pokémon de l'année 2022 mais aussi de certains de l'année 2021 ! De quoi offrir un éventail plus large pour ceux cherchant à remplir leur collection des Pokémon chromatiques.Niantic a même réalisé une bande-annonce pour ce week-end de Journée Communautaire :La chance de capturer des Pokémon Chromatiques est désormais l'un des arguments marketings principaux de Pokémon GO et Niantic joue à fond cette carte.Rendez-vous donc samedi et dimanche prochains, de 14 à 17h heure locale et retrouvez tous les détails de l'évènement sur le blog de Pokémon GO