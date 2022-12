Ultime mise à jour gratuite pour Mario Strikers: Battle League Football : Bowser Jr. et Birdo rentrent sur le terrain

Mario Strikers: Battle League Football - Vague 3 (Nintendo Switch) 12/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Difficile de pas parler de football en ce moment. Même Mario n'a pas pu boycotter la Coupe de Monde puisqu'une mise à jour de ses dernières aventures sportives se prépare à arriver sur Nintendo Switch.Nintendo a annoncé aujourd'hui la 3e et dernière mise à jour gratuite de Mario Strikers: Battle League Football. Six mois après sa sortie originale, c'est deux nouveaux personnages qui s'apprêtent à arriver dans le jeu.Dès ce mercredi, Bowser Jr. et Birdo débarquent dans la composition d'équipe du jeu avec également un nouveau stade "Hauteurs urbaines" et de nouveaux équipements.Cette ultime mise à jour gratuite ne signifie pas forcément que le jeu ne connaîtra plus de mise à jour mais que celles-ci seront peut être payantes. Rendez-vous mercredi pour profiter de la mise à jour gratuite de Mario Strikers: Battle League Football.