Pokémon GO ajoute la taille réelle des Pokémon

Pokémon GO continue de gagner des fonctionnalités plus ou moins essentielles aux dresseurs du monde entier qui cherchent surtout à compléter leur Pokédex.La dernière en tête concerne la prise en compte de la taille réelle des Pokémon lors de leur affichage dans le jeu. Désormais, des animations spéciales permettront de repérer rapidement la taille d'un Pokémon sauvage lors de l'animation d'ouverture.Autre nouveauté : des Pokémon de taille XXS et XXL ont fait leur apparition. Il s'agit pour le moment uniquement de Medhyèna, Grahyèna et Mysdibule. D'autres viendront compléter la sélection à l'avenir. Sur le Pokédex, une nouvelle section permet de connaître la taille des Pokémon capturés. Ces nouvelles tailles viennent accompagnées de nouvelles médailles récompensants les dresseurs les plus téméraires.Retrouvez tous les détails sur cette nouveauté sur le blog de Pokémon GO