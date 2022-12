Disney Speedstorm reste au garage jusqu’en 2023

Nous n’aurons donc pas la confrontation entre Mario Kart 8 Deluxe (tenant du titre avec sa troisième vague de pistes additionnelles) et le challenger qui semblait assez sérieux en provenance de l’écurie Gameloft. Retards et nécessité de peaufiner de nombreux réglages semblent être la raison principale de ce report. Disney Speedstorm est maintenant prévu pour 2023 sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC via Steam et Epic Games Store.

Jusqu’à présent, Disney Speedstorm s’est montré relativement discret, mettant en avant quelques personnages bien connus des franchises Disney depuis sa première révélation lors du Nintendo Direct de février dernier. Nous passerons par l’univers de Pirates des Caraïbes en passant par la grande Muraille de Chine de Mulan, vous plongerez dans l’étage de la peur de Monstres et Compagnie avant de bifurquer vers les ruines d’un ancien palais du Livre de la Jungle.





Beaucoup d’interrogations demeurent cependant concernant les possibilités de gameplay. L’équipe de développeurs a souhaité gagner un peu de temps afin de pouvoir ajouter de nouvelles options de personnalisation et de nouveaux modes pour offrir une expérience de course plus immersive. Il faut soigner le produit pour ne pas décevoir le public, l’objectif étant d’inciter le joueur à relancer régulièrement le jeu pendant plusieurs années. N’oublions pas que l’équipe derrière la réalisation de ce titre s’y connait très bien en gameplay puisqu’elle nous a apporté l’excellent Asphalt sur Switch.

Les joueurs pourront améliorer les statistiques des pilotes et se spécialiser dans les compétences et techniques des personnages qui peuvent changer l'issue de leur course. Le jeu propose un mode multijoueur en ligne, permettant aux joueurs d'affronter des amis ou des pilotes du monde entier pour gravir les échelons. On croise les doigts pour un cocktail réussi mais pour le moment, hormis une vague sortie courant 2023, rien de plus précis à se mettre sous la dent. Souriez cependant, un nouveau trailer est disponible pour nous permettre de patienter encore de longs mois.