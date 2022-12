Game Awards 2017 : quand le combat Link Vs Mario a failli priver de récompense Nintendo

Cette année 2017 a clairement été l’année de la renaissance de Nintendo, qui après le marasme de la Wii U, rencontrait à nouveau le succès avec la Switch. C’était un peu quitte ou double pour Nintendo à l’époque, que beaucoup avait déjà quasiment enterré face à la compétition terrible que se livrait Microsoft et Sony sur le marché de la console. Nintendo avait donc retroussé les manches avec son projet secret NX, alias Switch, en se lançant dans le développement de différents titres qui allaient constituer rétrospectivement une année de rêve pour les possesseurs de la nouvelle console. Dans cette logithèque Year One, outre Mario Kart 8 Deluxe et Splatoon 2, arrivaient deux titres très attendus : le nouveau Mario, dénommé Super Mario Oddyssey, qui allait clôturer cette année 2017 en beauté, et pour le lancement de la console le nouveau Zelda, un projet Wii U réorienté en cours de route vers la Switch (même si la Wii U a eu le droit à sa version). Avec autant d’atouts dans sa main, Nintendo pouvait donc logiquement espérer rafler quelques récompenses.

Cependant, avoir plusieurs hits dans son deck ne garantit pas une récompense assurée et Nintendo semble en avoir été conscient assez tôt. Quel jeu entre le Mario ou le Zelda allait l’emporter ? Au final ce duel fratricide n'allait-il pas laisser le champ libre à un autre larron, profitant du partage des votes pour damer le pion aux titres de l’écurie de Big N ?





C’est ce stress avant la délivrance que Kit et Krysta nous raconte, ce besoin de marquer les esprits et de récupérer des prix afin de lancer pleinement la machine Switch. Retournons donc en 2017 avec la liste des nominés et les premiers résultats qui commençaient à tomber.







Catégorie « Meilleur jeu multijoueur » : PlayerUnknown's Battlegrounds - PUBG Corporation dame le pion à Mario Kart 8 Deluxe et Splatoon 2 de Nintendo.





Catégorie « Meilleur design audio » : C’est Hellblade: Senua's Sacrifice - Ninja Theory qui l’emporte devant « The Legend of Zelda : Breath of the Wild » et « Super Mario Odyssey » de Nintendo. Catégorie « Meilleure musique », Nier : Automata - Platinium Games/Square Enix l’emporte à nouveau devant The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Super Mario Odyssey. Une grosse déception car le thème « Jump Up, Super Star! » était vraiment matraqué par Nintendo, tandis que la bande-son de Breath avait clairement touché de très nombreux joueurs.





Nintendo aurait passé des mois à préparer les discours de remerciements pour Zelda et Mario et voir ces deux titres peu à peu ne pas remporter la moindre récompense dans leur catégorie de nomination a fait l’effet d’une douche froide, donnant un sérieux coup au moral du staff présent.





Tout le monde sert les dents lorsque pour la catégorie « Meilleure direction artistique », Cuphead – StudioMDHR grille The Legend of Zelda : Breath of the Wild.





Koizumi scrute et craint de ne rien voir venir

Nintendo trustant la plupart des jeux de la catégorie « Meilleur jeu pour la famille », on pensait que le titre n’allait pas lui échapper, même si Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle d’Ubisoft, une exclusivité pour la Switch, pouvait potentiellement décrocher le titre, après avoir déjà décroché celui de meilleur jeu de stratégie. Super Mario Odyssey l’emporta, permettant à Koizumi de respirer un peu.





Il restait alors les deux plus grosses catégories, « Meilleur jeu » et « Meilleure réalisation », deux catégories reines où The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Super Mario Odyssey étaient tous les deux nominés. Une double présence qui risquait de partager les votes devant un gros challenger que Nintendo craignait beaucoup : « Horizon : Zero Dawn - Guerrilla Games /Sony Interactive Entertainment », lui aussi nominé dans les deux catégories.





Si Mario a toujours été un gros vendeur, cela a toujours été plus compliqué pour Zelda. Même si le dernier Link avait raflé d’excellentes notes critiques lors de son lancement, pas sûr qu’il fasse le même consensus devant un excellent Mario et le hit de Sony. Nintendo a vraiment pensé que les carottes étaient cuites pour Zelda et qu’il ne pourrait pas remporter le prix du jeu de l’année. Pire le partage des votes devant ce duel fratricide pouvait largement faire les affaires de Horizon : Zero Dawn ».

Crédit image : Kotaku





Lorsque Breath of the Wild a remporté la catégorie « Meilleure réalisation », l’espoir est revenu et Koizumi s’était déjà fait à l’idée que son Super Mario Odyssey allait se faire battre par Zelda. Aonuma et Fujibayashi de Nintendo étaient extrêmement excités et gonflés à bloc. Quand Breath of the Wild a remporté le prix du jeu de l’année, ce fut une joie indescriptible. Si sur scène, le staff de Nintendo a réussi à garder son calme, tout le monde chez Nintendo était incroyablement heureux et a fait la fête lors de l'afterparty. Koizumi, l’un des producteurs de la Switch, a considéré la victoire de BOTW comme une victoire à part entière.





Retrouvez ci-dessous le podcast de Kit et Krysta narrant ces souvenirs. Un prix est la récompense d’un énorme travail d’équipe et un encouragement à poursuivre. Aucun développeur ni producteur n’est insensible à une telle récompense, et surtout pas chez Nintendo.



EP42 - Nintendo Expected Breath of the Wild to LOSE at The Game Awards - Kit & Krysta Podcast 12/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Que donnera l’édition 2022 ?

Peu de chance pour Nintendo de glaner de nombreuses récompenses même si le line-up de sorties de cette année a été chargé, avec quelques gros titres : Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3, Bayonetta 3, Kirby et le monde enchanté, sans oublier les Pokémon. Pour le titre de jeu de l’année, Xenoblade Chronicles 3 a du très lourd en face de lui : Stray, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray, A Plague Tale : Requiem et le gros favori Elden Ring. Bayonetta 3 parait bien fragile dans la catégorie « Best Action Game », Pokémon Arceus et XC3 ont peu de chance de décrocher la timbale pour la catégorie « Best Role Playing ».







Seule la catégorie Meilleur jeu de famille avec Kirby, Nintendo Switch Sports et Splatoon 3 donne des espoirs, malgré les deux gros titres concurrents Lego Star Wars et Mario+Les lapins crétins Sparks of Hopes. Pour la catégorie Multijoueur, Slatoon 3 se retrouve opposé à Call of Duty, Multiversus et Overwatch 2. Peut-être que la suite de Zelda remportera son ticket dans la catégorie de « Jeu le plus attendu »….Encore un Zelda pour les sauver….