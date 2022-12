En avant pour les Game Awards 2022

Et les nommés sont ...

Les certitudes et attendus

Visionner la conférence

THE GAME AWARDS 2022: Official 4K Livestream: Thursday, December 8 (7:30p ET/4:30p PT/12:30a GMT) 12/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Avis à tous les amateurs du jeu vidéo ! La cérémonie des Game Awards est en approche. A l'instar des Golden Globes, le show récompensera les titres majeurs sortis en 2022 dans 31 catégories. Plusieurs jeux Nintendo Switch sont pressentis pour repartir avec une statuette comme dans les catégories "Jeu de l'année", "Meilleure Adaptation" ou "Jeu le plus attendu". Petit retour sur les catégories et invités attendus pour la cérémonie.Après le sacre de It Takes Two en 2021, quel est le titre qui repartira avec le trophée tant convoité ?Voici le détails des catégories incluant une grosse sortie Switch :Jeu de l'année- Stray- A Plague Tale : Requiem- Horizon Forbidden West- Elden Ring- God of War : RagnarökMeilleur Jeu de rôle- Elden RingJeu le plus attendu- Hogwarts Legacy- Resident Evil 4- Final Fantasy XVI- StarfieldMeilleur jeu multijoueur- Call of Duty : Modern Warfare II- Overwatch 2- MultiVersus- Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's RevengeMeilleur jeu familial- Lego Star Wars : Skywalker SagaMeilleur jeu de stratégie- Dune : Spice Wars- Total Wars : Warhammer 3- Two Point Campus- Victoria 3Meilleur Jeu d'action- Call of Duty : Modern Warfare II- Sifu- Teenage Mutant Ninja Turtles : Schredder's Revenge- Neon WhiteMeilleure bande son- A Plague Tale : Requiem- Elden Ring- God of War : Ragnarök- Metal : HellsingerMeilleur jeu indépendant- Neon White- Cult of the Lamb- Sifu- Stray- TunicSans surprise, Elden Ring risque de repartir avec beaucoup de statuette. Nintendo n'a pas dit son dernier mot avec Xenoblade Chronicles 3 ou encore Mario + les Lapins Crétins nommés respectivement dans 3 et 2 catégories. On saluera également la performance des jeux indés comme Sifu, Neon White, et Tunic qui font fortes impressions. Quand à la suite de Breath of the Wild, le titre va affronter Hogwarts Legacy, promettant un match serré.La cérémonie des Game Awards est aussi l'occasion de révéler des bandes annonces, trailers ou informations sur les jeux à venir. La communication de Nintendo étant très cadrée, une bande annonce du prochain The Legend of Zelda est très incertaine.Comme on pouvait s'en doutait, l'ancien président de Nintendo of America sera bien présent lors de la cérémonie. Reggie Fils-Aime a confirmé sa présence via tweeter avec son célèbre "My body is ready".Il ne sera pas le seul présentateur cette année et sera accompagné de Daniel Craig (James Bond), le cinéaste Rian Johnson (Knives Out, Star Wars: The Last Jedi), l'acteur Pedro Pascal (The Mandalorian, Game of Thrones, The Last of Us) et les icônes de l'industrie du jeu Ken & Roberta WilliamLe producteur et présentateur Geoff Keighley a également confirmée que la cérémonie serait plus courte cette année et qu'elle comporterait entre 30 et 40 jeux. Une annonce pour un certain Star Wars Jedi Survivor est attendue en grandes pompes.Si vous souhaitez voir en direct la cérémonie, rendez-vous le 9 décembre à 01h10 (heure française) sur le site officiel des Game Awards ou sur YoutubeA votre avis, Est ce que Xenoblade Chronicles 3 peut battre Elden Ring ? Est ce qu'une annonce pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom va être dévoilé ? Aura-t-on des nouvelles images de Hogwards Legacy sur Switch ? La rubrique commentaire vous attend !