Découvrons le thème complet des bandes-annonces du film Super Mario Bros.

S’il nous reste encore quelques mois avant de découvrir les nouvelles aventures de Mario sur grand écran avec la voix de Pierre Tessier pour doubler notre plombier (Pierre Tessier est notre Deadpool français parmi ses nombreuses cordes à son arc), nous pouvons désormais écouter à loisir le thème du film créé par Black Hydra, qui a posté son travail sur sa chaîne YouTube. Débarrassée des effets sonores et des dialogues des bandes-annonces, nous pouvons donc nous concentrer sur la mélodie.

Ce thème du film Super Mario Bros. a été créé par Black Hydra, une équipe de compositeurs spécialisée dans la musique de publicité pour les films et la musique de film/télévision. L'équipe, fondée par Ben Hayden et James Murray, crée des musiques pour les bandes-annonces de films, ainsi que des musiques sur mesure pour les promos télévisées, les publicités et les campagnes publicitaires de jeux vidéo. Black Hydra a participé à des projets tels que Black Adam, Spider-Man : No Way Home, The Batman, Top Gun : Maverick et bien d'autres.