Classement officiel des ventes de jeux eShop de novembre 2022

Nouveautés du Nintendo eShop - Novembre 2022 12/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le mois de novembre semble déjà loin ! Pourtant, il s'est achevé depuis quelques jours à peine, le temps pour Nintendo de nous préparer une vidéo célébrant les 15 jeux les plus populaires sur l'eShop en novembre 2022.Le haut du classement est occupé par des jeux exclusifs à la console de Big N : on se doutait bien que les deux nouveaux Pokémon allaient se tailler la part du lion même en sortant à la mi-novembre, mais de manière plus surprenante, c'est Nintendo Switch Sports qui est en 3e position !Voici le top 15 intégral :1. Pokemon Violet2. Pokemon Scarlet3. Nintendo Switch Sports4. Minecraft5. Disney Dreamlight Valley6. Mario Kart 8 Deluxe7. It Takes Two8. Stardew Valley9. FIFA 23 Legacy Edition10. Sonic Frontiers11. Mario + Rabbids Sparks of Hope12. Animal Crossing: New Horizons13. Bratz: Flaunt Your Fashion14. Harvestella15. Pokemon Legends: ArceusSi vous souhaitez découvrir d'autres jeux qui ont retenu notre attention en novembre, on vous renvoie vers la liste des sorties Switch de novembre 2022 publiée en tout début de mois, vous y retrouverez quelques-uns des jeux sortis ce mois-ci sur la console de Big N.