Super Nintendo World Hollywood ouvrira le 17 février 2023

A new way to play. SUPER NINTENDO WORLD™ opens 2/17/2023 14/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le château de Bowser : Ornée d'une sculpture à couper le souffle représentant un grand et puissant Bowser, cette structure est la pièce maîtresse du parc, où se trouve l'attraction phare de SUPER NINTENDO WORLD, "Mario Kart : Bowser's Challenge". En naviguant dans les couloirs sinueux et en traversant la salle des médaillons et des trophées du sinistre château pour se rendre au manège "Mario Kart : Bowser's Challenge", les visiteurs en apprendront davantage sur les plans calculés de Bowser pour vaincre l'équipe Mario et remporter la Coupe d'or tant convoitée.

Universal Parks a annoncé l'ouverture de Super Nintendo World à Hollywood pour le 17 février 2023 dans une vidéo disponible sur YouTube :Quelques semaines avant le lancement du film d'animation Super Mario Bros, Universal ouvrira donc les portes du nouveau parc Super Nintendo World actuellement en cours de construction à Hollywood, à proximité de Los Angeles.C'est 11 mois seulement après l'ouverture reportée à plusieurs reprises de la zone Nintendo au Japon, qui a rappelons-le ouvert ses portes le 18 mars 2021.La zone Nintendo d'Hollywood comprendra les mêmes attractions que sa consoeur japonaise : le Grand Huit Mario Kart: Bowser's Challenge, visiter le château de la princesse Peach, manger des gourmandises en forme de Yoshi ou de champignon. Ce sera possible !Voici ce que Nintendo indique concernant l'attraction-phare du parc :Dans la mesure où il s'agit du même parc qu'au Japon, le parc bénéficiera des fameux bracelets connectés que Fred nous avait présentés dans son reportage au parc nippon A lire aussi : Super Nintendo World Los Angeles ouvrira début 2023 Aux Etats-Unis, terre d'amour des parcs d'attractions, un second parc Nintendo est en cours de construction : après Hollywood, ce sera du côté d'Orlando en Floride que les regards se tourneront, et il nous tarde de savoir quand ce 3e Parc Super Nintendo World ouvrira ses portes à son tour.