Bic lance une collection 4 couleurs Rétrogaming

Bic, depuis plusieurs années, créent des coffrets de collection de stylos 4 couleurs aux thèmes variés. Des cadeaux plaisirs, au tarif de 14,99 € pour un set de 5 stylos, disponibles uniquement sur le site Bic.com . Parfois quelques sets se retrouvent chez certains détaillants comme Amazon, mais la plupart du temps, il faut passer sur le site du fabricant.

Cette fois, nous avons reçu l’information de la sortie d’une collection dédiée aux jeux vidéo, qui devrait faire son petit effet pour les collectionneurs ayant travaillé la présentation de leurs jeux dans des linéaires (Boris on pense particulièrement à toi). Mais ce set de cinq stylos pourra faire le bonheur des amateurs occasionnels, séduits par le design rétro hommage aux premiers jeux vidéo.

Retournez dans le passé avec cette collection de stylos BIC 4 Couleurs dédiée aux gameuses et aux gameurs. Une édition clin d'œil à tous ces jeux qui ont façonné notre jeunesse et révolutionné le monde du jeu vidéo. Le coffret comprend 5 stylos au design retro avec du pixel art faisant référence aux jeux emblématiques des années 80. Ludique, la boîte activité conçue spécialement pour l’occasion se transforme ensuite en petite figurine à collectionner et à monter soi-même pour décorer votre bureau.





Pour commander ce set afin d’en profiter rapidement (les quantités disponibles ne sont pas infinies), rendez-vous sur ce lien . 14,99 € pour le commander et 4,95 € de frais de port (ils sont gratuits à partir de 29 €, d’autres produits peuvent vous intéresser). Livraison garantie avant Noël si vous commandez avant le 20 décembre. On a vérifié avec d’autres sets, les commandes sont effectivement livrées rapidement et bien emballées.