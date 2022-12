Hogwarts Legacy sortira le 25 juillet 2023 sur Switch

L’héritage de Poudlard (Hogwarts Legacy) donne des nouvelles et nous avons du bon et du moins bon selon les plateformes. Pour les possesseurs de configurations musclées, type PlayStation 5, Xbox Series et PC (Steam), pas de changement, le jeu sortira bien le 10 février 2023 comme prévu.





En revanche pour les version PS4 et Xbox One, Warner Bros. Games et le développeur Avalanche Software ont indiqué un report jusqu’à la date du 4 avril 2023, afin de fignoler diverses optimisations. Nous avons enfin des nouvelles de la version Switch dont on craint tout de même sérieusement le downgrade : la sortie est prévue pour le 25 juillet 2023.





Une seconde démonstration de gameplay de L'héritage de Poudlard sera diffusée en avant-première sur YouTube aujourd’hui, 14 décembre 2022, à partir de 19h (heure française). D’un format proche de la précédente, soit une quarantaine de minutes, elle devrait nous en apprendre un peu plus sur trois axes du gameplay. Le premier devrait être le vol sur votre balai (sensation, indicateurs, personnalisation) même si nous avons déjà des indications que nous pourrons chevaucher aussi certains animaux. Les actions autour des fameux animaux devraient faire l’objet d’un second focus : comment les élever et en prendre soin, comment gagner leur confiance pour pouvoir les chevaucher….







Beaucoup de choses semblent se dérouler à partir de la Salle sur Demande qui devrait faire l’objet d’un point d’information particulier. Le dernier point devrait être centré sur les combats, avec la présentation de mécaniques plus complexes à mettre en place face à des opposants plus costauds. On ne sait pas encore si des révélations particulières seront proposées autour de la magie noire, il reste de nombreuses interrogations autour d’une jauge aperçue lors de la première présentation.





Rendez-vous donc ce soir à 19h pour rêver un peu, une petite coupure temporelle avant le match France-Maroc de 20h.