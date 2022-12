Le menu de Super Mario The Movie arrive chez McDonald's

Si l’on pensait que le set de jouets intégrés dans les menus Happy Meal de MacDonald’s aux couleurs du prochain film Super Mario Bros The Movie serait identique quelque soit le pays, une image partagée par Nintenduo jette le doute.

En effet, McDonal’s au Chili lance bien les personnages que nous avions aperçus lors des précédentes fuites. Nous avons ainsi la confirmation de la présence de Lumalee de Super Mario Galaxy, apportant des pistes sur l’histoire du film.

Mais pour d’autres pays, il semble que nous aurons des figurines en carton. La qualité de l’image partagée n’est pas très bonne mais donne un premier aperçu de ce set alternatif.

On devrait ainsi retrouver les personnages de Bowser, Luigi, Mario, Toad, Peach, Donkey Kong, Donkey Kong Kart, Mario et Luigi Truck, Mario Kart, Peach Moto, Toad Kart et Cranky Kong Moto.





Découvrons la dernière bande-annonce promotionnelle du menu Super Mario Bros The Movie chez McDonald's ci-dessous. Elle nous provient du Portugal et nous présente un Mario beaucoup plus adroit que dans les premières bandes-annonces du film. Il saute haut et nous avons la plante Piranha bien visible :





The Super Mario Bros. Movie - McDonald's Commercial ad 14/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Nintenduo et McDonald's