Super Nintendo World à Universal Studios Hollywood : une ouverture début 2023 et une vidéo du grand huit Mario Kart

Les travaux progressent à Los Angeles où les Parcs Universal Studios et Nintendo préparent l'ouverture de Super Nintendo World : il s'agira du 2e parc Nintendo après celui d'Osaka à ouvrir ses portes, et une fenêtre d'ouverture a été communiquée.Ce sera pour début 2023, une indication assez vague mais aussi assez réjouissante puisque pour accompagner cette info, Universal a aussi diffusé une vidéo de l'une des attractions phares de la zone, Mario Kart : Bowser’s Challenge.Grâce aux lunettes spéciales, vous plongerez au coeur d'une course de Mario Kart en pilotant votre kart aux côtés de Mario, Luigi ou Peach. Votre objectif sera de gagner la Coupe d'Or dans la toute première attraction Mario Kart créée tout spécialement pour nous en mettre plein les yeux et créer de sacrées émotions fortes.Source : Universal Studios