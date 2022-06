Chained Echoes, le RPG indé presque daté pour fin 2022

Chained Echoes - Trailer 2022 06/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Baptisé Chained Echoes, le premier trailer a vite déchaîné les passions des aficionados de RPG à l’ancienne. Et il y a de quoi ! Le jeu est annoncé sur toutes les plateformes, Switch inclus.Les affrontements ne seront pas aléatoires. Ils semblent plus classiques et reposent sur un système au tour par tour à travers un style graphique digne de l’âge d’or 16-bits. Son pixel art n'a absolument rien à envier aux grosses productions. Les effets visuels sont de très bonne facture et promettent une mise en scène spectaculaire. Mais ce n’est pas ce qui fait tout son charme.Le récit nous plonge dans un univers entremêlé d'heroic fantasy et de science fiction. Ce que nous appelons plus communément, la science fantasy. A pieds ou aux commandes de mécha, on se croirait presque dans une itération old school de Xenoblable Chronicle X.La page officielle sur Kickstarter annonce une durée principale s’étalant sur vingt à vingt cinq heures de jeu. L’aventure promet également un système complexe de gestion des compétences et de l’équipement.Un titre qui s’annonce prometteur et à suivre de près malgré son manque de visibilité. Totalement absent des Indies Showcases, il en faut plus pour échapper à la vigilance de notre équipe de passionnés qui scrutent l’industrie. Le titre initialement prévu pour septembre 2021 sortira fin 2022. Le développeur l’annonce de manière très explicite dans son dernier trailer sans préciser le mois exact en faisant référence aux quatre derniers mois de l’année avec son ****ber à la fin.Mais attendez il n’y a pas un autre RPG indé qui doit sortir à la fin de l’année 2022 ? Il pourrait bien entrer en concurrence avec Sea of Stars ! Alors lequel sera le meilleur ? On se donne RDV à l’automne ou l'hiver avec nos tests !Source : page officielle Kickstarter