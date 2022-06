7 minutes de gameplay pour Sonic Frontiers

Sonic Frontiers: World Premiere Gameplay | IGN First 06/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sonic Frontier est l'un des jeux les plus attendus cette année : annoncé par SEGA il y a quelques mois, le jeu d'aventures arrivera d'ici la fin de l'année sur toutes les consoles, y compris donc la Nintendo Switch.Après de premiers teasers laissant apparaître un jeu en pseudo monde ouvert, dans des décors rappelant furieusement The Legend of Zelda: Breath of the Wild, aujourd'hui c'est une véritable séquence de gameplay qui est dévoilée !Sept minutes de jeu et pas une moins, c'est l'exclusivité que nous propose IGN :Le résultat semble certes visuellement intéressant mais on ne peut s'empêcher de trouver pour le moment les décors relativement vides, ce qui n'est pas forcément bon signe. Cependant, on peut se rassurer en se disant que le contenu diffusé aujourd'hui n'est qu'une infime partie de ce que nous proposera le jeu final lors de sa sortie prévue en fin d'année.Et vous, que pensez-vous de ces quelques minutes de jeu ?