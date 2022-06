Une bande-annonce pour Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet avec de nouveaux Pokémon et une date de sortie

Deuxième bande-annonce | Pokémon Écarlate et Pokémon Violet 06/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

The Pokémon Company nous avait promis une nouvelle bande-annonce pour le prochain jeu Pokémon à paraître sur Nintendo Switch, et n'a pas failli à sa promesse :Cette bande-annonce nous propose de découvrir trois informations d'importance : la première, c'est la date de sortie des jeux, calée au 18 novembre 2022. Vous pourrez retrouver en bas de cette news les jaquettes des deux jeux.Secondo, The Pokémon Company a indiqué que Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront les deux premiers RPG en monde ouvert de la série principale Pokémon, il sera possible d'explorer la région en compagnie de 3 autres joueurs (4 au total, donc), tout en continuant à pratiquer combats et échanges de Pokémon.La troisième info à retenir, c'est la présentation de nouveaux personnages et de nouveaux Pokémon, que vous pouvez apercevoir dans la bande-annonce ci-dessus :- Professeur Olim et Professeur Turum : l'un ou l'autre vous accompagnera suivant la version du jeu que vous aurez achetée- Menzi : une Dresseuse Pokémon pleine d'énergie et expérimentée qui seerea votre guide dans le jeuThe Pokémon Company a par ailleur présenté de nouveaux Pokémon que les joueurs pourront rencontrer lors de l'aventure :- Pohm : un Pokémon Souris de type Eletrik de 30 cm et 2.5 kg dont les talents sont Statik et Médic Nature.- Gourmelet : un Pokémon Pourceau de type Normal de 50cm et 10.2 kg dont les talents sont Aroma-Voile et Gloutonnerie- Olivini : un Pokémon Olive de type Plante/Normal de 30cm et 6.5 kg dont le talent est MatinalEt qui dit jeu Pokémon dit Starter (ou Pokémon de départ pour éviter que le ministère de la culture ne nous tombe dessus) :- Poussacha : un Pokémon Chat Plante de type Plante de 40cm et 4.1 kg (talent : Engrais)- Chochodile : un Pokémon Croco Feu de type Feu de 40cm et 9.8kg (talent : Brasier)- Coiffeton : un Pokémon Caneton de type Eau de 50cm et 6.1 kg (talent : Torrent)On se quitte sur les jaquettes révélées pour les deux versions : deux nouveaux Pokémon Légendaires, Koraidon et Miraidon, figureront sur celles-ci. "Ces jaquettes font écho aux couvertures des livres anciens s'ouvrant sur une nouvelle histoire, prête à être vécue" nous explique le communiqué de presse, comme quoi tout est justifié !Qu'avez-vous pensé de cette nouvelle bande annonce et de ces nouvelles informations ? N'hésitez pas à venir en discuter sur notre serveur Discord , le salon #Pokémon vous attend de pied ferme !