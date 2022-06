Junichi Masuda quitte Game Freak pour The Pokémon Company

Employé de Game Freak depuis sa création en 1989, Junichi Masuda quitte le nid où il était Managing Director, pour rejoindre The Pokémon Company qui a annoncé dans un communiqué de presse qu'il rejoignait l'entreprise avec le rôle de Chief Creative Fellow.Junichi Masuda est un nom qui résonne Pokémon depuis toujours : director sur de nombreux jeux depuis la naissance de la série, il avait déjà joué un rôle actif dans le développement des premiers épisodes. Ces dernières années, son rôle a largement dépassé le cadre de Game Freak : il est intervenu dans la conception de Pokémon GO, mais il semblerait que cela n'était pas encore assez !Avec son nouveau rôle, Junichi Masuda va mettre sa connaissance experte de Pokémon au service de The Pokémon Company, pour développer de nouveaux produits et de nouveaux services.On peut rapprocher ce changement de rôle de celui qu'opéra Shigeru Miyamoto il y a quelques années déjà (il avait déjà ce rôle en 2016 !) : ce rôle de Fellow permet de mettre son nez partout sans pour autant devoir être impliqué à toutes les étapes de développement d'un projet.Félicitations à Junichi Masuda pour son nouveau rôle au sein de The Pokémon Company, il nous tarde de voir comment la jeune garde en place chez Game Freak va s'adapter suite au départ de son mentor... et surtout quelles idées M. Masuda va porter au sein de TPC !Source : TPC via Gametsu