Le jeu d'horreur psychologique et d'enquête Saint Kotar sera lancé le 14 octobre

SOEDESCO a annoncé ce jour que le jeu d'horreur psychologique et d'enquête Saint Kotar sortira le 14 octobre sur PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series X|S et Nintendo Switch. En plus de sa sortie sur l'eShop, l'éditeur prépare une version physique du jeu qui sera commercialisée dans le monde entier.

Dans ce jeu d’enquête et d’horreur psychologique narratif et à choix multiples, vous incarnez Benedek et Nikolay, deux hommes de Dieu tourmentés à la recherche de leur parente disparue dans une vieille ville consacrée à Dieu du nom de Sveti Kotar, Saint Kotar. Là, une présence mystérieuse, adepte de sorcelleries et de rituels démoniaques, se repaît des plus faibles. Les indices laissent à penser que votre parente disparue et impliquée dans d’horribles meurtres et dans de graves pratiques occultes, mais quelle est la vérité ? Et êtes-vous aussi à blâmer pour ce qui s’est passé ? « Depuis la toute première idée, en passant par l’écriture de l’intrigue, la création d’un contexte prenant et la conception du monde et des personnages… il a fallu des années de travail acharné pour créer quelque chose d’aussi unique. Avec toute l’aide que nous avons reçue de la part des contributeurs de la campagne Kickstarter, du reste de la communauté et de nos familles, nous pouvons enfin voir le projet dans lequel nous avons mis tout notre cœur prendre vie sous la forme d’un jeu fini. » Marko Tominić, PDG de chez Red Martyr Entertainment.







Assemblerez-vous les pièces du puzzle et mettrez-vous à jour la vérité derrière cette épouvantable présence séculaire ? Ou toute cette démence scellera-t-elle au contraire votre sort ? Résolvez le mystère derrière l’implication de votre parente dans les étranges et morbides rituels de la ville et alternez entre deux réalités pour parvenir à percer les terrifiants secrets de la ville. Agissez prudemment, car vos choix affecteront à la fois l’histoire et le gameplay, découvrez des endroits cachés et accomplissez des quêtes annexes pour découvrir toute l’histoire !

Un pitch intéressant pour un titre qui devrait vous occuper pour au moins sept bonnes heures. Voici une vidéo :



Saint Kotar - Console Release Date Trailer 31/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Caractéristiques





- Résolvez le mystère de l'implication de votre parent dans les rituels étranges et morbides de la ville.







- Passez d'une réalité à l'autre pour découvrir les secrets terrifiants de la ville.





- Soyez prudent car vos choix affecteront à la fois l'histoire et le gameplay.





- Découvrez des lieux cachés et accomplissez des tâches annexes pour découvrir toute l'histoire.







Source : PR Soedesco