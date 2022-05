Un correctif en approche pour le bug fatal de Kirby 64

Un bug a été découvert dans Kirby 64: The Crystal Shards sur Nintendo 64 - Nintendo Switch Online qui empêche les joueurs de progresser sous certaines conditions. Un correctif sera disponible la semaine prochaine pour y remédier. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. — Nintendo France (@NintendoFrance) May 27, 2022

Abonnés au Pack additionnel Nintendo Switch Online, vous avez accès à un catalogue de jeux sur la console virtuelle Nintendo 64, sur lequel on a pu retrouver tout récemment le jeu Kirby 64: The Crystal Shards. Mais celui-ci contient un bug évoqué plus tôt dans la semaine qui bloque les joueurs recevant des dommages dans les niveaux aquatiques, la seule solution étant alors de quitter le niveau.Informé du problème, Nintendo a déjà travaillé sur un fix qui sera proposé via un nouveau téléchargement de la ROM du jeu, à venir la semaine prochaine. C'est sur Twitter que Nintendo a partagé l'information :Il est intéressant de constater que ce bug n'existait pas dans le jeu original, mais aussi de rappeler que plusieurs jeux N64 ont souffert de bugs... et donc de correctifs variés, dans les semaines suivant leur mise en ligne initiale.Avez-vous rencontré ce bug lors de votre partie ? Vous n'étiez donc pas seul, et vous pouvez rejoindre le club sur notre Discord où le salon #Kirby vous attend avec impatience !Source : Nintendo et Nintendo Everything