Le 4ème opus de la franchise SaGa arrive en Europe en version remasterisée

Les joueurs suivront les exploits de l'un des huit protagonistes, chacun ayant sa propre histoire et son propre objectif, et créeront leur propre aventure unique où leurs actions affecteront le monde qui les entoure grâce au système de "Scénario libre".

Les fans de la série SaGa peuvent également s'attendre à retrouver les systèmes "Glimmer" et "Combo" des jeux précédents, des dessins iconiques magnifiquement illustrés et une bande-son fantaisiste du compositeur Kenji Ito, que l'on peut entendre dans la bande-annonce d'aujourd'hui avec la charmante chanson thème "Menuett" de la bande-son du jeu.



Pour patienter jusqu'à cet hiver, voici une première bande-vidéo d'annonce :



Romancing Saga -Minstrel Song- Remastered | Announce Trailer 31/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Romancing Saga - Minstrel Song est une perle difficile. Si le graphisme de l'époque faisait déjà mouche, c'était la bande-son magnifique qui a marqué les esprits. Mais le titre n'est clairement pas évident car il y a huit scénarii pour autant de personnages, qui vous pousseront à combattre avec force dès le départ pour augmenter vos caractéristiques. C'est donc un portage de choix que nous propose Square Enix mais à réserver en priorité aux connaisseurs apte à ne pas baisser les bras face aux premières difficultés.





Les amateurs de la franchise Saga seront ravis de compléter leur collection avec le quatrième opus, sorti initialement au Japon en 1992, puis en 2005 en Amérique du Nord et au Japon, inédit jusqu'à présent en Europe et arrivant pour la première fois cet hiver sous le nom de Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered sur les consoles PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Nintendo Switch™, PC (STEAM®), iOS et Android.Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered devrait se parer de plus beaux atours (on reste prudent car Square Enix malheureusement nous a habitué à des retouches relativement simples sur d'anciens titres) en proposant des graphismes remasterisés, de nouvelles fonctionnalités de qualité de vie pour améliorer la jouabilité et de nouvelles fonctionnalités de jeu.Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered fait partie des dernières annonces de sorties occidentales de projet autour de la franchise SaGa. Nous avions déjà eu auparavant les annonces des sorties occidentales de Romancing SaGa 3, SaGa SCARLET GRACE : AMBITIONS, le jeu mobile à succès Romancing SaGa™ Re;univerSe™, et SaGa Frontier Remastered.