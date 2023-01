Test de Chained Echoes, la pépite que personne n’a vu venir !

Petite production mais grande ambition !

Une fois n'est pas coutume !

Vous n'êtes au bout de vos peines !

Pour commencer, parlons de l’univers. Chained Echoes se situe dans un monde imaginaire médiéval à mi-chemin entre la magie et la technologie. Si vous avez pu apercevoir des trailers, on y voit des mechas, ou des armures célestes, comme elles sont appelées dans le jeu.L’histoire se déroule sur un continent fictif nommé Valandis. L’intrigue repose sur les tensions existantes entre les trois pays qui le composent. On y incarne un groupe d’aventuriers venant de tout bord et aux personnalités très diversifiées.La narration amène habilement les événements et met en avant tout le monde. Les aventuriers partent en quête dans le but d’éviter une nouvelle guerre qui se profile à l’horizon. On n’en dit pas plus car c’est une histoire bien remplie. Le scénario et les dialogues qui en découlent abordent des thèmes très matures, entre le trauma, les abus de pouvoirs et le clivage des classes sociales. mes sensibles, merci de vous abstenir.Le tout est mis en scène à travers un style graphique digne des plus beaux jeux de l’ère 16 bits. Le titre est absolument magnifique et on l'apprécie d’autant plus quand on sait qu’il y a qu’une seule personne derrière. L’animation est bluffante et c’est clairement l’un des plus beaux titres de l’année 2022 dans le style rétro.Cependant on regrettera l’arrivée tardive des mecha dans le récit. On peut reprocher également des erreurs d’encodage de langue avec des passages qui restent en anglais malgré la version française. Certains menus dans l’interface où les combats restent également en anglais. Mais cela ne nuit en rien aux mécaniques du jeu.Comme on le disait, le récit ne fait pas dans la tendresse. Vous nous direz sans doute : “Oui, des jeux RPG matures, c’est la mode maintenant ! Il y en a beaucoup.” Comme dirait notre chevalier simplet préféré : “c’est pas faux.” Mais c’est dans l’originalité de sa progression que Chained Echoes ou plutôt Matthias Linda a eu la merveilleuse idée de dire adieux aux points d’expérience. Pardon ? Quoi ? Un RPG sans XP ?Oui vous avez bien lu, le système du jeu met l’accent sur votre habilité à gérer la diversité des compétences à disposition. On y reviendra en détails mais le ton très inhabituel peut vous surprendre. Pourtant, il faudra quand même farmer. C’est optionnel mais indispensable pour profiter de l’expérience sans trop se faire littéralement écrabouiller par n’importe quel groupe d’ennemis. Car si les points d’expériences disparaissent, ils sont remplacés par les points de compétences, les PC.Vous pouvez très bien rester dans une zone pour engranger des PC, cependant, vous ne pouvez pas apprendre de nouvelles compétences. Les PC servent surtout à améliorer celles que vous connaissez déjà. Pour en apprendre de nouvelles, il faut progresser dans l’aventure. A chaque fois que vous battez un boss ou passez une étape importante de l’histoire, on vous attribue ce qu’ils appellent un grimoire. Chaque personnage en reçoit un. C’est basiquement un point de talent qui permet à chacun de débloquer une seule de leurs compétences à la fois.A chaque fois que vous utilisez un grimoire, vos personnages obtiennent des bonus de statistiques : + 10 PV, + 10 en attaque, etc. Ces bonus ne sont pas prédéfinis, c’est en fonction de la compétence débloquée. C’est une des façons de rendre plus forts naturellement ses personnages. Sauf que la nouvelle compétence est au niveau 1 et a besoin de PC pour passer au niveau 2, etc. Evidemment cela coûte de plus en plus cher à chaque palier, d’où le besoin de farmer pour améliorer vos compétences. Pour continuer à avancer dans l’histoire il faut devenir plus fort et pour devenir plus fort, il faut avancer dans l’histoire.Ce cycle n’est pas le seul moyen d'engranger de la puissance. Le titre fait la part belle aux équipements. Le craft est aussi facultatif mais c’est quasiment une obligation. Comme il n’y a pas de niveau, les compétences ainsi que les armes et les armures sont indispensables pour progresser. Bien souvent, après s’être fait massacrer en arrivant dans une nouvelle zone, il suffit de farmer dans la précédente pour récupérer des composants afin d’améliorer les compétences et l’équipement afin de faire la différence.Cependant, avoir de nombreuses compétences à disposition et le bon équipement ne font pas tout. Il faut savoir les utiliser au bon moment. C’est là que les choses sérieuses commencent. Le système de combat, bien que d’apparence très classique, recèle quelques trésors de subtilité. Cela étant dit, il s’avère extrêmement difficile malgré l’originalité de son concept. Ce niveau n’est pas à la portée de tous et pourra décourager nombre d’entre vous. Chaque affrontement aussi insignifiant qu’il soit requiert toute votre attention au risque de vous faire juste balayer.Dans les faits, on retrouve le traditionnel combat au tour par tour avec l’ordre des unités alliées ou ennemies affiché en haut de l’écran. On constate quelques bugs d’affichage durant les combats qui nécessitent de quitter le jeu puis d’y revenir. Mettre en veille la Switch ne sera pas suffisant.L'originalité vient d’une nouvelle dynamique nommée : la synergie. Elle donne un certain rythme aux combats car la négliger c’est signé son arrêt de mort purement et simplement. Elle se matérialise sous la forme d’une barre de progression en haut de l’écran et est divisée en trois couleurs : jaune à gauche, vert au millieu et rouge à droite.Dans le jaune, c’est l’échauffement. L’attaque et la défense sont à 100%. Quand elle passe au vert, c’est la synergie. L’attaque et la défense sont automatiquement boostées et les compétences coûtent moins de mana. Par contre, dans le rouge, on est en surchauffe, l’équipe inflige moins de dégâts et en reçoit beaucoup plus. Les compétences coûtent plus chères. Si la riposte ennemie se fait durant la surchauffe, vous pouvez être certain que quasiment tout le monde va y passer.Chaque combat nécessite de maintenir la synergie sans jamais passer en surchauffe. Si vous y allez, priez pour ne pas mourir ou alors fuyez. Pour la maintenir, il faut jouer avec les différentes compétences. Les tutoriels sont très nombreux et assez bien expliqués, cependant impossible de les consulter si besoin. A chaque tour, un icône apparaît dans la barre synergie. Si un de vos personnages utilise une compétence avec le même icône, le niveau de la barre diminue vers la gauche et l’indicateur s’éloigne de la surchauffe.Aucun de vos quatre personnages présents n’a la compétence qui correspond pour réduire le niveau de surchauffe ? Pas de panique, on peut changer de personnage à tout moment d’un simple bouton. Cela ne fonctionne que par binôme. Comme il ne peut y avoir que quatre personnage qui se battent, on peut alterner entre huit, tandis que les autres restent en réserve. Autant vous dire qu’il faut bien réfléchir à comment composer son équipe principale et celle de réserve.On peut également utiliser d’autres actions comme la défense pour faire diminuer la surchauffe mais de très peu, donc une alternative peu efficace. Chaque fois qu’on attaque avec une action de base ou une compétence mis à part celles avec l’icône correspondant, cela pousse vers le rouge. Ces actions font également grimper la barre de l’ultime qui une fois pleine, permet de déclencher un puissant assaut qui inflige beaucoup de dégâts et qui fait aussi baisser significativement la surchauffe.Les affrontements ne sont pas juste une déferlante de puissance où on se contente de balancer les plus grosses compétences pour en finir rapidement.. On regrette toutefois que la synergie ne s’applique qu’à nous. Les ennemis sont libres de toutes contraintes, ce qui déséquilibre un peu le jeu étant donné le niveau de difficulté élevé. On regrette également que le système ne soit pas plus élaboré en combattant avec les méchas.