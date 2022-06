Just For Games s'offre la distribution de l'album de Kéké Laglisse en France

Le 25 novembre 2022, Just For Games distribuera en France sur son site Internet ou à la FNAC un vinyle et une collection de 6 CD, deux références incontournables pour les fans du personnage qui chaque samedi soir vient animer la place centrale de votre île avec ses rythmes pour le moins originaux.Deux références seront donc proposées : un album vinyle comprendra une sélection de 18 chansons de Kéké dans leur version instrumentale, d'où son nom de Totakeke Music Instrumental Selection; et une collection de 5 CD + 1 DVD Animal Crossing - New Horizons (Original Soundtrack 2) 5 CD + 1 DVD Boxset.Cette collection est le 2e volume de la BO du jeu avec 110 chansons Live de Kéké qui ne figuraient pas dans le premier volume. Les mélodies d'ambiance ajoutées dans la mise à jour de l'automne 2021 sont aussi ajoutées à ce second volume, ce qui le rend évidemment incontournable. Sur le DVD, vous retrouverez les chorégraphies Totakeke PV et Radio Gymnastics.Vous avez la possibilité de pré-commander l'un, l'autre ou les deux références aussi bien chez Just for Games qu'à la FNAC via ces liens : Le vinyle (84,99 €) Le set de 5 CD (105,99 €)Les deux références seront disponibles à partir du 25 novembre prochain. Le prix des deux éditions n'est pas donné, mais peut-être la passion Animal Crossing est-elle bien à ce prix : le succès du produit à sa sortie nous dira si le pari de Just For Games est réussi, mais vous pouvez déjà nous livrer votre ressenti sur notre Discord