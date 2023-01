Les sorties Nintendo Switch de janvier 2023

Lone Ruin

Lone Ruin - Official Nintendo Switch and PC Release Date Trailer

Memorrha | Nintendo Switch Announcement Trailer | Epic Puzzle Adventure coming to Nintendo Switch!

A Space For The Unbound - Announcement Trailer - Nintendo Switch

Morgana's Guide to Persona 3 Portable and Persona 4 Golden - Nintendo Switch

Fire Emblem Engage - La bataille pour Elyos commence ! (Nintendo Switch)

Risen | Port Announcement Teaser

OddBallers - Nintendo Direct 9.13.2022

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake | Showcase Trailer 2022

Voici la liste des jeux dont la sortie est prévue en janvier 2023 sur Nintendo Switch que nous vous présentons dans ce dossier :- Lone Ruin- Memorrha- The Space for the Unbound- Persona 3 Portable & Persona 4 Golden- Fire Emblem Engage- Risen- Oddballers- Bon l'éponge : The Cosmic ShakeSi vous avez apprécié Hadès, vous aimerez le prochain jeu de Super Rare Games : Lone Ruin.Lone Ruin est un roguelike où vous incarnez un explorateur en quête d'un mystérieux pouvoir millénaire. Au fur et à mesure de vos essais, vous pourrez vous aventurer de plus en plus loin dans les ruines d'une ancienne cité. Jadis, ces ruines abritaient une civilisation vivant en harmonie avec la magie. Cependant, la corruption et les créatures ont ravagé la cité autre fois prospère. Doté de vos pouvoir magique, votre but est d'atteindre le centre de la cité afin de trouver l'ancien pouvoir et libérer la cité. Le chemin ne sera pas une partie de plaisir et des créatures de plus en plus féroces se dresseront contre vous. Ce sera à vous d'optimiser vos capacités de destruction magique et options de personnalisation pour vous enfoncer plus profondément dans les ruines.Serez vous l'élu qui parviendrez à sauver la cité ? Découvrez la réponse dans Lone Ruin dès le 12 janvier 2023.Vous préférez les jeux d'énigmes remplis de suspense, Memorrha débarque sur Switch.Vous voici dans le monde de Memorrha, un univers ouvert composé de machines endormies et d'énigmes à résoudre. Les civilisations vous précédant testeront votre ingéniosité et votre sens de la logique. Ce sera à vous de déchiffrer les différents mystères de votre environnement.Serez vous capable de découvrir la vérité derrière ces mécanismes anciens ? Memorrha sera disponible à partir du 13 janvier 2023;Ce qui vous intéresse dans les jeux vidéo, ce sont les histoires à la fois touchantes et pleines de messages, vous ne pouvez pas échapper à The Space for the Undound.Dans ce jeu d'aventure en pixel art, vous pourrez ainsi parcourir une Indonésie rurale de la fin des années 90. Deux amoureux de lycée, Atma et Raya, vont commencer un voyage pour se découvrir. Cependant, un pouvoir mystérieusement surnaturel se déchaîne menaçant leur existence ! Explorant également les thème de la lutte contre l'anxiété et la dépression, ce sera à vous de découvrir les secrets de ce monde et de construire la relation entre un garçon et une fille aux pouvoirs surnaturels.The Space for the Unbound vous contera une histoire enivrante dès le 19 janvier sur Nintendo Switch. Annoncé en même temps que le portage Persona 5 , Persona 3 et 4 auront également droit à leurs adaptations sur la console de Nintendo.Dans Persona 3 Portable, vous découvrez l'existence de "l'Heure sombre", un phénomène transformant les habitants en cercueils et faisant apparaitre des monstres appelés Ombres. Armé de votre Persona, vous partez en recherche de vérité afin de sauver votre monde. Persona 3 se dote également d'une r efonte graphique, une jouabilité plus fluide et d'améliorations de confort, dont le choix de la difficulté ainsi qu'une sauvegarde rapide. Pour les fans de l'épisode, vous pourrez vous essayer à la tour de Tartare ainsi qu'au doublage japonais ou anglaisPour comprendre le succès de la série, il est essentiel de vous essayer à l'épisode Persona 4 Golden. Dans la province d'Inaba, si vous regardez la tv éteinte par un temps pluvieux, vous pourrez vois le reflet de votre âme soeur. Sur cette rumeur, le protagoniste enquêtera une série de meurtres étrange durant son année scolaire, le menant sur la porte d'un autre monde. En plus de développer des relations, vous devrez venir à bout de différents donjons surnaturels remplis de monstrueuses Ombres. Le titre bénéfice également d'amélioration graphiques et d'une jouabilité améliorée ainsi que le choix de la difficulté, de sauvegarde rapide et d'un doublage japonais ou anglais.Arriverez vous à venir à bout de Persona 3 Portable et Persona 4 Golden ? Votre Persona vous attend à partir du 19 janvier sur Nintendo Switch.Après un Fire Emblem Three House convaincant, la licence d'Intelligent System revient avec Fire Emble Engage Elyos est une terre prospère. Alear, le Dragon divin, se réveille après un sommeil millénaire sans aucun souvenir. Cependant son réveil fait revenir Sombron, le Dragon déchu. Afin de pouvoir protéger le monde et de défaire cette menace, 12 anneaux doivent être rassemblés. Chaque anneau a le pouvoir d'invoquer un des héros légendaire de la saga. Ainsi Marth, Celica, Byleth ou Lyn vous viendront en aide lors de vos combat.Pour les novices de Fire Emblem, il s'agit d'un tactical RPG au tour par tour. Avant de commencer un combat, il est nécessaire d'user de stratégie. Par exemple : les épées possèdent l'avantage tactique sur les haches, les haches ont l'avantage sur les lances, et les lances l'ont sur les épées. Vous aurez la possibilité de choisir parmi 3 niveaux de difficulté : Normal, Difficile ou Expert, d'activer l'option "combat auto" pour vous focaliser sur l'histoire et de sélectionner le Mode Classique (la mort pour un allié est définitive) ou le Mode Débutant.Un pass d'extension est déjà prévu permettant l'ajout de 4 volumes. Serez vous prêt à manier le pouvoir des anneaux ? Fire Emblem Engage est prévu pour le 20 janvier 2023 en exclusivité sur Switch.Sorti en 2009 sur Xbox 360 et PC, Risen s'offre un portage sur la console de Nintendo 14 ans après sa sortie initiale.Développé par THQ Nordic, Vous voici dans un monde impitoyable où chacune de vos actions ont des conséquences. Armé de votre épée, vous apprendrez les arcanes de la magie pour survivre aux différents séismes et créatures et ainsi trouver les trésors. L'île de Faranga a besoin d' un héros afin de restaurer la paix. Pour ce portage, l'interface a été retravaillée ainsi que les contrôles. 60 heures d'immersion vous tiendront en haleine.Êtes-vous prêt à affronter le destin de Risen ? Réponse dès le 24 janvier 2023.Après la sortie d'un certain Mario + Lapins crétins : Spark of Hope, Ubisoft prépare son party game multijoueur : Oddballers Connaissez vous la balle aux prisonniers ? Dans cette version, Vous pourrez affronter des adversaires dans une bataille aux tactiques violemment injustes. Chaque arène dispose de ses propres règles. A vous de régler le compte de vos "amis" dans les différents modes comme les classiques (dernier survivant, combats par équipes, etc.) ou des modes moins attendus comme la tonte de moutons à la tondeuse à gazon.Jusqu'à 4 joueurs en local ou en ligne peuvent s'affronter afin de remporter le titre du meilleur Oddballer. La customisation est également de la partie avec des centaines d'options de tenues, coiffures, compagnie et danses pour vos avatars.Que la bataille commence avec Oddballers dès le 26 janvier !Qui vit dans un ananas au fond de la mer ? Bob l'Eponge carré !! Bikini Bottom vous attend avec la sortie de Bob l'éponge - The Cosmic Shake Dans cette aventure, Bob l'éponge et Patrick découvrent que les larmes de sirène exhaussent les vœux. Le tissu de la réalité se trouve alors déchirer et des portails s'ouvrent vers des mondes imaginaires sauvages. Doté d'un costume cosmique, notre éponge favorite se retrouve être la seule à régler ce problème.Bob l'éponge et ses amis vous attendent dans Bob l'éponge - The Cosmic Shake, prévu pour le 31 janvier sur toutes les plateformes.