[Nintendo Direct] Un univers loufoque et du dodgeball dans ce nouveau party game d’Ubisoft : Oddballers !

Oddballers arrivera sur Nintendo Switch et PC au premier trimestre 2023. Ubisoft nous dévoile les images de son prochain party game au cours du Nintendo Direct.Dans ce party game, jouez avec jusqu’à 6 joueurs en local ou en ligne. Affrontez vos adversaires dans des mini-jeux et arènes ayant chacun leurs propres règles. Soyez le dernier à survivre, ou bien remplissez des objectifs encore plus loufoques en étant habillé en coq ou armé d’un poisson frais.Retournez l’environnement contre vos concurrents en les utilisant comme des pièges : une clôture électrique, un lance-ball de tennis ou encore une bonbonne de gaz. Vous pourrez incarner des avatars que vous personnalisez avec des centaines de tenues, coiffures et accessoires. Vous pourrez vous faire remarquer dans l’arène avec le look le plus stylé ! La personnalisation va jusqu’à votre danse de victoire préférée pour provoquer vos victimes.