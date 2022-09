[Nintendo Direct] Miyamoto Himself annonce Pikmin 4

Pikmin 4 - Announcement Trailer - Nintendo Switch 13/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 13/09/2022





On se remet dans le contexte, nous sommes à la moitié du Nintendo Direct et un invité de marque se présente à nous, Shigeru Miyamoto. Et il à de nouvelles informations à nous communiquer.Premièrement, le film d’animation Super Mario Bros développé par Chris Meledandri sortira au printemps prochain sans plus d’informations. Deuxièmement, il évoque le Super Nintendo World au Japon qui entre dans sa deuxième année, ainsi qu’un nouveau parc à Hollywood, en Californie.Puis vient le moment de nous parler un peu de Pikmin. Pikmin Bloom dans un premier temps, se rappelle à notre bon souvenir sans apporter de nouvelles informations. Nous avons déchanté un moment car ce segment était terriblement long. Mais ensuite, vient une petite vidéo de 35 secondes présentant 3 plans et le logo de l'arlésienne Pikmin 4.C'est une superbe nouvelle, c'était un secret de polichinelle mais c'est bon de le voir pointer le bout du nez. Est-ce que le retour des Pikmin vous enchante ou pas ?Venez nous le dire dans le discord.