Octopath Traveler 2 dévoile son second trailer

En nous amenant sur le nouveau continent de Solistia, l’histoire nous entraîne à la rencontre de huit nouveaux personnages, dans une époque différente du premiers opus. Square Enix nous présente ce jour deux personnages de ce casting, ainsi que le détail de leurs pouvoirs latents. Bienvenue à Partitio et Osvald. Chaque personnage a sa propre histoire et on se doute que tout va finir par converger.







Partitio est un marchand au sens du commerce très développé. Avec lui, vous pourrez acheter directement des objets auprès des PNJ du jeu, collaborer avec des associés afin de gagner diverses richesses mais aussi recruter quelques membres bien costauds pour travailler pour lui, notamment lorsqu'il va falloir se battre contre différentes créatures rôdant dans l'univers de Solistia. Avec l'apparition de nouvelles technologies centrées sur l'usage de la vapeur, de grands navires sillonnent désormais les routes maritimes du monde et l'industrie est en plein essor. Partitio compte jouer sur cette embellie pour rendre à sa ville natale sa gloire d'antan. Un sacré challenge !





Le second personnage dont nous faisons connaissance est l'érudit Osvald, un homme déchu suite à sa condamnation pour avoir tué sa femme et son enfant, et qui a passé quelques années en prison. Il s'est forgé un caractère de fer, capable de distinguer d'un simple regard le potentiel de chaque personnage, faire preuve de roublardise pour extorquer certains biens, et trouver rapidement les faiblesses des ennemis au combat. Mais ce qui compte le plus pour lui, c'est de mettre la main sur le véritable assassin de sa famille.





Deux personnalités radicalement différentes et très intéressantes. On se regarde cette bande-annonce, en attendant de découvrir durant les prochaines semaines les autres personnages de ce casting. Allons-nous avoir une nouvelle pépite du monde RPG. Il faudra patienter jusqu'au 24 février 2023, sur Switch, PS4, PS5 et PC. Texte à l'écran en français, pas de risque d'être dépassé par la richesse du scénario.





OCTOPATH TRAVELER II | Bande-annonce de présentation des personnages : Osvald et Partitio 11/03/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Deuxième volet de la série OCTOPATH TRAVELER, cette suite arrive courant 2023 avec des graphismes HD-2D (mêlant un style rétro pixelisé et la 3D) améliorés de grande qualité.