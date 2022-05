Test de Blast Brigade vs the Evil Legion of Dr. Cread, plus Metroid que vania !

Ça fait BOUM !

Tirer dans le tas ne suffit pas

Bon, vas-y Jeff tire dans le tas !

L’histoire prend place en 1989 où le monde a mis en place une organisation secrète d’agents très spéciaux afin de lutter contre les super criminels mondiaux. Cette agence internationale s'appelle BOUM. C’est totalement débile à souhait et totalement assumé : trop sérieux, s’abstenir !BOUM envoie un trio d'agents pour arrêter le Docteur Cread, vilain scientifique qui cherche à dominer le monde ! Parmi les trois personnes envoyées, se trouve Jeff Jefferson, le personnage principal et que vous incarnez.Il se trouve que Jeff est la caricature du militaire américain, le blond, avec de gros biscotos et un petit cerveau. Le genre de gars qui tire d'abord et réfléchit ensuite. C’est notre JJ pour les intimes, le gros beauf national! Il ne sera pas le seul à être contrôlé par vos soins. En effet, trois autres personnages seront jouables au cours de votre progression. Vous pouvez permuter à volonté durant le jeu sans aucun ralentissement. C’est fluide et sans bavure.Chacun des trois personnages en plus de Jeff ont une capacité spéciale leur permettant de traverser les obstacles. Il y en a un qui utilise un grappin par exemple. On vous laisse le soin de découvrir les autres par vous même. Vous en aurez besoin car on le disait, la jouabilité met énormément l'accent sur les phases de plateforme et d'exploration.L'aspect graphique cartoon renforce l’humour absurde à travers des story board et des doublages anglais de qualité. Les échanges que JJ a avec les PNJ et les autres personnages jouables sont stupides à souhait et hilarants.A cela s’accompagnent des environnements colorés, variés et qui ne manquent pas de détails. Le tout étant sans aucun ralentissement, ni aucun temps de chargement entre les zones, aussi beau en docké qu’en portable. L’île sur laquelle se déroule l’aventure est plaisante à explorer avec une réalisation graphique très réussie.Pour en revenir sur l’exploration et la plateforme, mise à part Metroid, les autres Metroidvania ont tendance ces dernières années à mettre en avant l’action et les mécaniques de RPG. Dans Blast Brigade ce n’est pas le cas. On se retrouve régulièrement en difficulté pour passer sur la plateforme d’en face. Outre les assaillants qui attaquent de toutes parts, certains passages demandent beaucoup de dextérité. Il faut enchaîner les diverses capacités en respectant un timing à la perfection. Le titre ne fait pas dans la dentelle à ce niveau et il n’est pas rare de devoir recommencer plusieurs fois.L’action n’est pas en reste non plus. On fait encore référence à notre chère Samus, après tout, entre blond, ils se ressemblent. Analogie douteuse faite, Jeff et ses comparses peuvent tirer dans n’importe quelle direction en jouant avec le joystick droit. La visée est libre et pour faciliter le jeu, elle s’ajuste automatiquement en direction des ennemis avant de tirer avec ZR si votre flingue est plus ou moins en face.On peut quand même bourriner sans trop se prendre la tête grâce à ce système semi-automatique. Cela n’enlève rien à la difficulté tout de même, car chaque ennemi a un pattern différent qu’il faut avoir en tête pour éviter de mourir inutilement. Il faut penser à switcher entre les différents personnages selon les situations. Même si certains ont leur utilité dans l’exploration, Jeff est le seul à disposer d’un lance grenade afin de tout exploser !Un poil trop bourrin ? Pas le moins du monde, bien au contraire, vous disposez d’une utilisation limitée de ce lance grenade et des autres capacités. Vous disposez d’une batterie qui perd une unité de charge à chaque utilisation. Il faut alors trouver une recharge en tuant les ennemis. Ce n’est pas tout, outre le flingue de base, une arme secondaire peut être équipée et là aussi son utilisation est limitée. Il faut trouver des munitions. Vous comprenez alors que ce n’est pas juste un jeu où on tire dans le tas, mais une aventure où il faut gérer ses ressources avec parcimonie, notamment contre les boss. Il faut savoir alterner habillement entre les personnages et l’arsenal à disposition.