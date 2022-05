Test de Car Mechanic Simulator Pocket Edition 2 : La Switch dans le cambouis !

Car Mechanic Simulator: Pocket Edition 2 - Trailer (Official) 27/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu s’est fait depuis quelques années une solide réputation auprès des passionnés sur PC, mais peine jusqu’ici à convaincre sur Switch. Le premier épisode, adapté d’une version mobile franchement pauvre, n’a pas su rallier les foules. Ici, l’ambition est plus élevée et les possibilités sont plus étendues. Les joueurs PC devraient donc y retrouver plus facilement leurs petits… Et les nouveaux venus pourraient se laisser tenter par l’aventure !Attention toutefois : nous sommes ici devant une simulation qui s’adresse avant tout aux passionnés de mécanique. Quelques connaissances de base dans le domaine sont donc les bienvenues, sans quoi vous risquez de patauger quelque peu…Tout commence par une journée de labeur dans votre atelier. Le téléphone sonne… Et voici vos premiers clients qui ont besoin d’une intervention sur leur voiture ! A vous de choisir vos clients et les ordres de réparation correspondants. Attention, votre atelier étant de taille réduite au départ, vous ne pourrez intervenir que sur un véhicule à la fois. Par la suite, vos revenus vous permettront (on vous le souhaite) de vous agrandir et de multiplier les postes de travail.Certains clients savent exactement ce qu’ils veulent : vidange, changement de pneus, de plaquettes, distribution ou courroie d’alternateur… Les ordres sont simples dans ce cas. Mais pour d’autres, ce ne sera pas si évident : certains n’ont simplement pas amené leur voiture chez un garagiste depuis des lustres et veulent un check-up. D’autres rencontrent des soucis à la conduite mais ne savent pas identifier le problème exact : à vous de poser un diagnostic !La première étape va donc consister à identifier les problèmes éventuels, soit en examinant la voiture dans votre atelier, soit en allant directement tester le véhicule sur votre piste d’essai. Ici, comme dans la vraie vie, divers tests vous permettront de mettre en exergue les faiblesses de la voiture : freinage, suspensions, moteur etc. C'est une excellente idée, même si la réalisation graphique et les sensations de conduite sont malheureusement médiocres.Viendra ensuite le temps des réparations. Pour ce faire, il vous faut d’abord démonter les pièces usées, identifier les bonnes références puis commander des pièces neuves sur votre ordinateur, et monter ces nouvelles pièces sur la voiture avant d’aller la tester à nouveau pour vérifier que tout est OK ! Bon point, les réparations ne se limitent pas aux pièces mécaniques : carrosserie, intérieur, tout y passe ! On apprécie l’exhaustivité des activités proposées.Attention, les opérations peuvent vite être fastidieuses et demandent du temps. En outre, le magasin de pièces détachées est ultra complet… Et donc piégeur ! Il faudra bien veiller à acheter les bonnes pièces, car si vous vous trompez, vous subirez fatalement un manque à gagner : le client ne paiera pas pour vos erreurs de commandes ! De même, la recherche de panne ou de pièces usées peut être chronophage, mais reste essentielle : soyez méticuleux !Au chapitre des bons points, on saluera le réalisme assez poussé des mécaniques, des procédures et des équipements. Si les premières heures sont un peu compliquées, finaliser un véhicule vous apportera la douce satisfaction du travail bien fait ! Porté par ces bons sentiments, vous plongerez de bon cœur dans votre mission suivante. De plus, certaines pièces sont définitivement mortes, mais pas toutes : vous pouvez choisir de conserver des pièces usées modérément pour alléger la facture, ou bien tout remettre à neuf si vous le souhaitez… Ou si le client l’exige.Pour vous aider, vous avez deux indicateurs : d'une part, les pièces vraiment mortes sont visuellement rouillées et affreuses : difficile de passer à côté ! Pour les pièces moins faciles à identifier en un coup d'oeil (les pneus et plaquettes par exemple), un pourcentage d'usure est présent dans votre analyse et vous permet de faire vos arbitrages. Là encore, c'est un peu comme dans la vraie vie : on peut choisir de conserver une pièce modérément usée pour éviter de faire exploser son budget, et c'est une bonne chose !Malheureusement, le jeu est loin d'être parfait. Au premier plan, difficile d'oublier qu'il n’offre pas une prise en main aisée. A cela, deux principaux problèmes :D’une part, le supposé tutoriel n’en est pas vraiment un. Les explications, quand il y en a, sont floues et ne vous aident pas vraiment. De plus, vous n’êtes pas guidés et risquez de tourner en rond un moment avant de comprendre quoi faire. Frustrant ! Mieux vaut rapidement passer ce tutoriel raté pour apprendre sur le tas avec un cas réel.Le second problème du jeu vient de sa maniabilité : pensé initialement pour PC, l’arrivée du jeu sur Switch se fait correctement dans l’ensemble mais les manipulations de pièces, surtout les plus petites, ou celles qui sont cachées dans des endroits exigus, sont plus fastidieuses et demandent un vrai temps d’adaptation. En outre, même une fois que vous aurez le jeu en main, la navigation entre les différents menus de l’interface restent lentes et un peu frustrantes. L’écran tactile de la Switch ne pourra malheureusement pas vous aider.Graphiquement, vous risquez également d’être un peu déçu. Si l’environnement en lui-même est très correctement modélisé, les voitures sont en revanche vraiment pauvres graphiquement. Il n’y a rien de rédhibitoire dans l’absolu, mais il est évident que vous ne resterez pas en extase devant les véhicules proposés ici (plus de 40 véhicules proposés en tout). Au passage, oubliez de suite les visuels du trailer de présentation : il s'agit d'une cinématique du jeu et en aucun cas du rendu in game. De même, la conduite des voitures est franchement médiocre, et vous n’aurez pas envie de tester les véhicules plus que nécessaire.Ces défauts combinés font que vous n’aurez peut-être pas le courage de passer autant d’heures sur le jeu. La version PC n'est pas parfaite mais bien plus réactive et ergonomique. On aurait également apprécié avoir plus d’explications concernant les opérations, les pièces détachées et plus globalement les fonctions des pièces de moteur. Cela aurait rendu le jeu plus enrichissant pour les débutants.En l’état, le jeu étant quand même rapidement répétitif, il est probable que nombre de joueurs n’iront pas jusqu’à le pousser dans ses retranchements et en resteront à des tâches accessibles. Le titre n’ayant pas de fin à proprement parler, c’est donc vous et vous seul qui vous fixez la limite.