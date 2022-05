Test de Sockventure, les chaussettes qui plateforment !

La machine à laver est un monstre

Des défis courts mais intenses

Galerie images 01/05/2022











Comment diable se retrouve-t-on à incarner un bonhomme qui part à la recherche de chaussettes ? L’histoire prend place dans la chambre d’un jeune garçon dont la maman demande à ce qu’il range ses chaussettes. Il les ramasse puis les descend à la cave où se trouve la machine à laver. Ayant peur de s’ennuyer durant le temps de lavage, sa mère lui propose de patienter avec son imagination, puis soudain, la machine se transforme en monstre et avale ses chaussettes !Entre fiction ou réalité, on peut se le demander. C’est à ce moment-là qu’on est projeté à l’intérieur de la machine à laver sous les traits de ce petit personnage blanc qui communique avec le garçon à l’extérieur.La réalisation de cette intro dans la maison est très inégale par rapport au reste de l’aventure. En effet, l'animation de ce moment qui ne dure guère longtemps manque de fluidité et les décors font bon marché. Elle ne fait pas du tout envie.Heureusement que les phases de jeu sont beaucoup plus qualitatives visuellement. Les environnements sont très variés malgré le fait que cela se passe à l’intérieur d’une machine tout comme les pièges de chaque niveau.Toute la mise en scène se fait à se fait avec le bonhomme. Son but est de récupérer toutes les chaussettes préférées du petit garçon. Oui, ni l’un ni l’autre ne portent de nom. Vu l’importance de l’histoire, cela n’est pas bien grave car au final ce sont les défis de dextérité qui vont nous intéresser.Sockventure fait écho à Celeste sur le format uniquement, avec des niveaux ultra courts mais difficiles. Même si au départ cela se résume juste à sauter d’une plateforme à une autre, très rapidement il faut éviter les innombrables pièges qui jonchent le parcours. Il y en a tellement qu’on pourrait même parler de sauts en rythme. Vous n'aurez presque droit à aucune erreur de timing pour espérer traverser les passages les plus ardusUne dextérité sans faille est de mise pour traverser les piques rétractables, les disques tranchants, les rayons lasers et autres flammes qui bloquent votre parcours. Au cours de votre quête de chaussettes, votre personnage récolte des aptitudes supplémentaires comme celles de rebondir sur les murs. D’autres aptitudes sont en stock, pas en sock bien sûr, pour agrémenter de toujours plus de défis.