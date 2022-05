Test de Lumote : puzzle-game de lumière !

Et la lumière fut

Plongez dans un abîme de possibilités

En effet, côté gameplay, le minimalisme prime : joystick gauche pour déplacer Mote, le droit pour orienter la caméra, A pour « prendre le contrôle »/vous fixer au sol ou à quelque chose, et B pour sauter. Et c’est tout. Mais rien qu’avec cette possibilité, le monde entier de Lumote s’ouvre devant vous. L’ingéniosité sera votre meilleure alliée pour parvenir au bout de l’aventure. Chose étonnante pour un puzzle game, mais particulièrement adéquat au vu de la direction artistique : Lumote possède un mode photo. Vous pouvez zoomer, tourner autour de Mote, faire quelques effets de lumière et de focus pour prendre la photo parfaite de votre compagnon de route (ou du puzzle que vous peinez à résoudre depuis un certain temps, au choix).

Dans Lumote, vous incarnez une petite créature adorable, faite de bioluminescence. Déplacez-la à travers les différents environnements pour accéder à des puzzles environnementaux et ouvrir les fleurs gigantesques qui vous obstruent le passage. Lorsque le monde de Mote (la petite lumote) vire au rouge, elle se lance à l’aventure pour lui rendre sa douce couleur bleue. Grâce à des mécaniques de puzzle game, mais aussi de plateformeur, Lumote vous embarque dans un monde coloré et changeant, à l’esthétique proche du monde sous-marin.Les puzzles s'enchaînent et vos possibilités augmentent au fur et à mesure de votre progression et des différents éléments que vous rencontrez. En effet, Mote ne peut, dans un premier temps, que sauter et s’écraser/se fixer au sol. Rapidement, vous allez vous rendre compte que cette capacité peut aussi vous permettre de vous accrocher à certains éléments mobiles du décor, et donc de les déplacer à votre guise. En les plaçant au centre d’une certaine partie de l’environnement, celui-ci commencera à reprendre son bleu. Enchaînez les déplacements, jouez avec les interrupteurs, les algues qui montent et descendent selon certains comportements de votre part (votre présence ou votre absence dessus), pour récupérer les éléments nécessaires à votre progression.Lumote est un puzzle game tranquille. Bien entendu, la difficulté augmente au fur et à mesure de votre progression. Bien entendu aussi, les puzzles environnementaux se complexifient et demandent de plus en plus de réflexion. La possibilité de les recommencer vous permet de tester différentes possibilités. Il y a même des éléments annexes cachés à découvrir pour débloquer des bonus. Derrière la difficulté croissante se cache pourtant un titre tout doux : aucun timer ne viendra vous presser, aucun game over ne vous renverra au début. Avec une économie de boutons, Lumote vous balade dans un gouffre de plus en plus profond où il fait bon jouer. Point étonnant : l’ensemble du monde est visible, et vous pouvez voir vers quoi vous vous avancez, même s’il est délicat de saisir les subtilités des prochains puzzles que vous allez rencontrer. Cependant, vous pouvez voir votre progression, et vous donner une idée du chemin parcouru.