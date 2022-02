Test de Windjammers 2, c’est comme le 1 en mieux !

Bienvenue au championnat Windjammers.

Git Gud



Windjammers 1.5 ?

Sortez vos walkman

Pour ce qui est de la musique, là encore on se retrouve en terrain connu. Gamadelic, groupe à l'origine de la première bande son, retourne en studio pour enregistrer de nouvelles pistes, épaulé sur certaines pistes par Harumi Fujita à qui l'on doit notamment quelques titres sur Streets of rage 4.





Ils signent les arrangements de musiques déjà existantes et ainsi que de nouvelles musiques exclusives aux influences 90’s. Mention spéciale à "Court Junkyard" qui fait penser dans son ambiance à un mix entre celles des jeux “Jet Set Radio” et “Lethal League Blaze”. Mais aussi à "Court Lawn" qui par moment, s'intégrerait parfaitement dans un Mario Kart.





Du côté des bruitages, c’est un plaisir. La sonorité du frisbee qui vient s'éclater contre le mur avant de foncer dans les buts accentue l’esprit frénétique du jeu.

Windjammers 2 - Release date trailer 25/01/2022

Le joueur prend part à des matchs de Frisbee en un contre un mêlant jeu de sport et jeu de combat. Le but est de marquer le plus de points contre votre adversaire et pour ce faire, plusieurs options : coup droit, lob, contre direct, smash, amortis ou coups spéciaux.Mais en réalité, ce n’est pas tout, car une jouabilité profonde s’y cache. Il faudra de la pratique pour maîtriser les techniques à base de quart de cercle et un sens aigu du timing. Une barre d’énergie pour le coup spécial se charge en permanence. Une fois pleine, à vous de choisir si vous voulez l’utiliser en mode offensif en envoyant un coup surpuissant, ou si vous voulez la jouer défensif pour stopper le frisbee adverse qui fonce vers vos buts. C'est comme si Pong et Street Fighter avaient eu un enfant boosté aux hormones.Simple à prendre en main, le jeu est extrêmement riche en possibilités. « Easy to play, hard to master » comme on dit dans le milieu. Pour un nouveau venu, le jeu va sembler ardu dans les premières heures. Mais le gameplay est grisant, plus les matchs s'enchaînent plus on évolue. Il n’y à pas d’injustice dans Windjammers 2. Perdre signifie que l’adversaire a fait de meilleurs choix ou qu’il a une meilleure connaissance du jeu. Il n’y a pas d'aléatoire, à la fin, le meilleur gagne.Il va falloir s'entraîner, encore et encore afin de devenir meilleur. Et c’est là qu'intervient le premier souci, le mode entraînement, inexistant. Il y’ à un semblant de tutoriel, mais qui n’est rien d’autre qu’un enchaînement d’images explicatives où on doit comprendre grosso modo comment ça fonctionne.À la manière des bornes d'arcade, pas de mode entrainement le jeu se découvre frisbee en main. Alors dans un premier temps on va fébrilement choisir son personnage parmi une liste de 10, avec pour seule indication, un skin, un pays et une barre de statistiques qui varie entre vitesse et puissance. Il n’y a là aucune indication sur les coups spéciaux.Les courts sont eux aussi au nombre de 10 et ont chacun leurs spécificités, premièrement sur la taille: large, ordinaire ou étroite. Puis sur la forme: obstacles mouvant ou non, emplacements des zones où on doit envoyer le frisbee pour marquer plus ou moins de points. Les zones jaunes valent 3 points alors que les zones rouges en octroient 5. Si l’adversaire ne parvient pas à rattraper le frisbee et qu’il tombe au sol, 2 points seront marqués. Le niveau du Casino est le seul court à chambouler les règles en plein match. À chaque engagement, c'est le nombre sur le Frisbee qui détermine le nombre de points marqués.Windjammers 2 revient 28 ans plus tard avec des graphismes super flatteurs et une bande son survitaminée. Sur le fond, le jeu reste le même, à un point tel que certains pourront se demander s' il ne s'agit pas d’un remake ou juste d’une version 1.5 du jeu original. Alors soyons honnête, on fait assez vite le tour de ce que le jeu nous propose:- Ajout de 4 nouveaux personnages + 6 existants (chacun ayant leurs coups spéciaux, arène et thème musical),- Un mode arcade qui nous envoie sur une carte pour affronter 5 adversaires et quelques niveaux bonus: “Lance frisbee” et “Dog distance”, qui permettent avant tout de marquer un maximum de points pour remplir la barre d’xp et ainsi débloquer une vie supplémentaire.- Un versus local, pour affronter un ami en session canap’ ou jouer contre l’ordinateur.- Un mode en ligne qui sera le plus important car c’est ici que vous ferez naître votre légende, entre match rapide, match classé et jeu entres amis. Un onglet stats en ligne et classement sont également présents.Techniquement le jeu est solide, 60fps constant et même avec un ping de plus de 200, aucune gêne ne sera ressenti pendant le match. En effet, le jeu prend en compte la latence de vos connexions et s'adapte automatiquement.