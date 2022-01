Test de Match Three Pirates II : trois barils et ça explose

Associer et disparaître

Et les pirates dans tout ça ?

Bien que l’histoire soit complètement accessoire, elle laisse entendre que l’on va pouvoir créer son propre parc d’attraction. Ne vous y méprenez pas : ce n’est pas totalement le cas. Le jeu est intégralement scripté et ne vous laisse aucune place. Vous enchaînez les niveaux pour débloquer de l’argent, qui vous sert à acheter les différentes attractions qui se construisent à des endroits donnés selon des designs prédéfinis. Non, Match Three Pirates II n’a rien d’un Roller Coaster avec des énigmes. Et les attractions ne sont que des éléments visuels venant peupler votre île, image fixe sur laquelle nous ne pourrez ni zoomer, ni naviguer.

Nous sommes face à un jeu qui a tous les apanages des jeux mobiles. Ceci n’est pas une critique, c’est un fait : sur téléphone, les jeux d’association d’éléments sont légion (comment ne pas penser au moins à Candy Crush ?). Ici, le principe est le même. Sur une grille de taille et de forme variable, vous devez faire glisser l’un des éléments à droite, gauche, bas ou haut pour faire une ligne ou colonne d’un minimum de trois items identiques afin de les faire disparaître.Comme souvent, des éléments spéciaux se glissent sur les grilles au fil des niveaux. Des coffres à ouvrir, des têtes de mort qui bloquent le chemin, etc. À chaque fois, il faudra faire une association de trois sur l’une des cases adjacentes au blocage pour le lever ou en faire disparaître l’une des strates (certains, comme les pirates ou les coffres, s’ouvrent en plusieurs étapes).Un gameplay simple, efficace, dans la droite lignée de tous les autres jeux du même genre. Au début de chaque niveau, on peut sélectionner un bonus applicable dès le début de la partie. Si vous avez de la chance et que vous faire une association de quatre ou plus, vous ferez apparaître un bonus (détruire toute la ligne, explosion sur l’ensemble des cases adjacentes, ou si vous avez de la chance le fameux « détruire toutes les occurrences d’un même item sur toute la grille »).Rien de neuf, mais en même temps, si le gameplay est efficace depuis des années sur mobile, pourquoi se priver ? Seule excellente surprise (qui pourrait paraître évidente mais sait-on jamais) : vous pouvez jouer soit avec le tactile de la Switch, soit avec les boutons. Vu le type de jeu, on recommande le tactile.Match Three Pirates II est un second opus, comme son nom l’indique. Et lorsque l’on lance le jeu pour la première fois, on découvre des bribes d’histoire. Rien de fou, ce type de jeu se prêtant plus ou moins bien aux scénarios. Les pirates de Davy Jones fraîchement libérés dans le premier jeu se sentent seuls sur leur île. Billy, le personnage que l’on incarne (plus ou moins), décide de transformer leur îlot en parc d’attraction pour les occuper.