Test de Reverie Knights Tactics, enfin un tactical indé poids lourd

Une bande dessinée dont vous êtes l’héroïne

C’est du Fire Fantasy Tactics

L’aventure, c’est plus que des combats

On commence les hostilités avec un monde très classique. Donc on vous la fait courte. L’histoire prend place dans un univers de fantasy avec des humains, des elfes, des gobelins ou goblinoïds comme ils disent dans le jeu et une guerre, du moins ce qu’il en reste. Dans le lore, les elfes ont massacré les peuples de goblinoïds pour s'approprier leurs forêts afin de fonder la grande cité Lennorien. Évidemment, il y a eu une vengeance plusieurs décennies après et les elfes se sont fait massacrer à leur tour. De nombreuses années plus tard, une expédition est organisée par un groupe de chercheurs pour étudier les ruines de la cité.Mais où est votre place dans tout cela ? Vous incarnez Aurora, une jeune érudite humaine qui part à la recherche de ses compagnons parmi lesquels se trouve son père, Marcus. Il se faisait du corps expéditionnaire à destination de Lennorien aujourd’hui occupée par les gobelins. C’est à travers un rêve qu’elle a une vision et comprend qu’ils sont en danger. C’est ainsi que débute son aventure.Au-delà de ce récit très riche en évènements et surtout en dialogues, il est plaisant d’observer la qualité des décors et des personnages. Tout est illustré à la main et fourmillent de détails. On joue vraiment à une bande dessinée.Durant votre progression, on remarque rapidement certains dialogues avec des choix binaires, l’ordre et le chaos. Ils influent sur le cours de l’histoire ainsi que sur le développement de vos personnages. Les interactions et les compétences seront différentes selon les choix que vous réaliserez avec Aurora.Avec ses amis, Aurora va affronter des hordes d’ennemis et attention suspense, façon tactical sur un échiquier isométrique 2D. On voit d’où vient l’inspiration des développeurs, un certain Final Fantasy Tactics peut-être ? Les combats se déroulent bien entendu au tour par tour par équipe interposée. Les membres de chacune des équipes agissent avant de céder l’action à l’autre.Bien que la mise en scène des batailles reste assez classique au départ, rapidement le titre devient très complexe et met en avant de nombreux éléments à prendre en compte. Notamment les objectifs secondaires durant chaque affrontement qui rapportent plus de points d’expériences et de cogni s’ils sont réalisés. Hein ? Cogni ?Qu’est-ce que c’est ? Rien de compliqué, nous aborderons le sujet plus bas dans l’article. Ses objectifs de batailles peuvent être de toutes sortes, aucun de vos membres ne doit perdre conscience durant la bataille ou alors arriver à toucher deux ennemis via un piège du terrain.En effet, le terrain a son importance et regorge d’obstacles naturels en tous genres prêt à vous aider face à la difficulté intense des combats, ou à se retourner contre vous si vous n’êtes pas bien positionnés. Entre les explosifs et les murailles de piques, il ne tient qu’à vous de les utiliser à bon escient.Pour ce faire, vos personnages disposent chacun de deux points d'action par tour. Se déplacer compte comme une action. La majorité des attaques en coûtent deux, si elles sont utilisées sans déplacement. Alors que si vous choisissez de bouger puis d’attaquer, la même compétence n’en coûtera qu’une seule. Du coup il est impossible d’attaquer puis de se déplacer. C’est une logique qui nous a laissé perplexe. Toutefois il faut choisir vos attaques et vos placements minutieusement. En plus de veiller aux avantages du terrain, vos compétences contribuent à augmenter la jauge de focus. Arrivée à un certain niveau, le focus vous permet de déclencher une super attaque avec divers effets, attaque de zone avec malus et bien d’autres.Comme si cela ne suffisait pas, les affrontements permettent aussi à votre équipe de réaliser des attaques de groupes. Tel un Fire Emblem Awakening, si vous arrivez à positionner à minima deux membres de votre équipe, voir quatre maximum de chaque côté d’un ennemi, vous pouvez déclencher une attaque dévastatrice accompagnée d’une petite cinématique.Outre la difficulté des affrontements, c’est surtout la gestion de l’équipe qui est difficile. Entre chaque affrontement, pour casser les codes, pas de régénération. Les points de vie et de magie ne remontent pas à 100%. Impossible d’utiliser vos sorts de soins entre deux batailles si vous y pensiez. Si l’un de vos membres devait tomber au combat, pas de punition. Il revient à la bataille suivante mais juste avec un point de vie. Gare aussi aux compétences utilisées inutilement car elles consomment et ne se rechargent pas à moins de boire une potion, d'avaler de la nourriture ou de trouver des cristaux sur le terrain. Si vous êtes à sec dès votre premier combat, il faudra jouer avec intelligence le suivant, recommencer au début du combat s’il le faut, ou carrément charger votre dernière sauvegarde.Pour tenir sur la longueur, rien de tel qu’un campement où il est possible de cuisiner les ingrédients ramassés durant les affrontements et d’utiliser ses points cogni. Ils servent à fabriquer des équipements pour améliorer les statistiques et résistances de votre équipe. Chacun peut en équiper trois et vous en aurez beaucoup à disposition. Certains s’obtiennent à travers de longues phases de dialogue, donc il faudra bien discuter avec tout le monde au camp. Des indices peuvent être trouvés dans les discussions mais aussi dans l’exploration. Parfois, il y a des énigmes à résoudre façon point and click. Ce qui est fort appréciable pour progresser autrement que par la violence.Également entre deux affrontements si vos personnages gagnent un niveau, bénédiction, les points de vie et magie se régénèrent ! Raison de plus pour calculer les compétences à utiliser et les objets à ne pas utiliser si vous êtes sûr de gagner un niveau à la fin d’un affrontement. Cela permet aussi de monter une des trois statistiques, entre force, finesse, et défense, plus apprendre des compétences parmi deux proposées à chaque fois.