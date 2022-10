Test de Lego Bricktales : en avant les histoires ?

Brique après brique

De portail en portail

On peut vraiment tout faire ?

Votre grand-père vous appelle à l’aide : le parc d'attractions qu’il affectionne et où il bosse est menacé de fermeture par la mairie. Il faut dire que plutôt que de l’entretenir, il a préféré inventer des trucs dans son laboratoire souterrain… Mais vous allez l’aider. Et surtout vous faire aider par un petit robot qui a été construit par votre grand-père il y a des années et qui a fait un petit séjour dans l’espace-temps avant de revenir. Grâce à lui, vous allez pouvoir traverser des portails de mondes en mondes pour aller aider les gens et récupérer des cristaux d’euphorie, nécessaire pour réparer le parc.Dit comme ça, ça pourrait être un peu n’importe quoi. Les dialogues sont décalés, avec beaucoup d’humour et des références à la pop culture. Dès les premières minutes de jeu, Lego Bricktales vous en met plein la vue : les décors sont des dioramas cubiques avec des effets de lumières, de profondeurs, vous entendez le petit bruit caractéristique des briques qui s’entrechoquent pendant que votre personnage avance. Le concernant, vous pouvez le personnaliser en allant dans les menus, même si le jeu ne vous le propose pas d’emblée. Les éléments de modifications s'étoffent avec le temps et vos achats dans les différentes boutiques du jeu.Votre petit robot vous embarque dans une aventure hors du commun. Il vous ouvre des portails, pour que vous alliez aider qui en a besoin. Dans un premier temps, c’est dans une jungle façon Indiana Jones que vous êtes projeté. Nous ne ferons pas ici le détail des différentes zones, pour ne pas spoiler. Sachez cependant qu’elles sont diverses et variées, permettent d’explorer plein d’univers différents, et surtout de découvrir tous les types de briques. Car il va falloir construire maintenant !Votre exploration se fait de façon très classique : vous avancez, parfois le diorama tourne sur lui-même pour que vous puissiez voir les différentes faces de votre cube. Vous n’avez aucune incidence sur la caméra, mais ce n’est pas un problème. Celle-ci est parfaitement maîtrisée et suit vos mouvements lorsque c’est nécessaire. Mais attention : les obstacles sont sur votre chemin et ils vous empêchent de progresser ! Un escalier, un pont, un mécanisme : à vous de les construire.Dans le diorama, s’affichent des petits marteaux qui vous indiquent où construire. Une fois sélectionné, vous voilà projeté dans l’espace de construction. Il s’agit d’un espace blanc avec des indicateurs en fonction de ce que vous devez construire. Au sol, toutes les pièces à votre disposition. Pour la plupart des structures, vous allez pouvoir tester à l’aide d’un petit robot, la solidité de vos constructions. Ensuite, laissez faire votre imagination ! Une fois validée, votre œuvre s’intègre au diorama pour étoffer l’univers et vous permettre d’avancer.Votre réalisation ne vous plait pas ? Pas de panique. Vous débloquez rapidement le mode “bac à sable” qui vous permet d’une pression de la gâchette d’avoir accès à toutes les pièces possibles et à toutes les couleurs débloquées. C’est là que le système de boutique entre en jeu : accessible à différents endroits de votre aventure et avec plusieurs types de monnaie selon les univers (les bananes dans la jungle par exemple), vous allez pouvoir acheter des couleurs, des nouvelles formes de brique, mais aussi des éléments de personnalisation de votre personnage.Oui. Même si l’interface de création souffre de quelques approximations qui nécessitent une prise en main de quelques minutes pour maximiser son utilisation, le jeu vous permet de tout faire. Lego Bricktales utilise le tactile pour ses constructions ou les boutons. Le principe est simple : l’espace est constitué d’une sorte de quadrillage en trois dimensions. Vous pouvez zoomer, dézoomer, orienter la caméra comme vous le souhaitez pour affiner votre création. Là où l’on sent quelques petits soucis c’est dans la spatialisation. Mettre plusieurs pièces les unes sur les autres de façon précise nécessitera parfois de s’y reprendre à plusieurs fois : en effet, parfois le positionnement fait sauter votre pièce vers vous plutôt que vers le haut, par exemple. Ces approximations sont assez présentes au début, tant que vous n’avez pas encore le jeu en main. Celui-ci nécessite en effet une certaine phase d’apprentissage pour maximiser vos performances.A chaque fois vous avez un objectif : faire un pont qui permet de passer au-dessus, que les deux fauteuils de l’attraction soient dans votre manège… Parfois, il s’agit aussi de construire des mécanismes pour résoudre des énigmes environnementales. Les possibilités sont infinies et le jeu les utilise d’autant mieux que chaque construction est différente et proposent de nombreuses options ou objectifs.