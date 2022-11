Le plein de nouvelles informations pour Dragon Quest Treasures

Dragon Quest Treasures est le nouveau jeu de Square Enix dans l’univers de Dragon Quest.Après avoir fait une étrange rencontre avec deux monstres, Erik et sa sœur Mia (que vous connaissez certainement si vous avez fait Dragon Quest 11) sont propulsés dans un mystérieux endroit appelé Draconia, une terre légendaire regorgeant de trésors et d’histoires à parcourir. Les deux enfants pourront compter sur l’aide de certains monstres pour mener à bien leurs quêtes. Aujourd’hui, on vous apporte des détails quant aux mécaniques de jeu.Vous jouez Erik et Mia qui peuvent sélectionner jusqu'à trois monstres dans leur équipe pour les défendre pendant leur exploration sur Draconia.Si un monstre vous repère pendant que vous cherchez un trésor, il vous attaquera sans sommation. Votre équipe s’occupera alors de vous protéger en attaquant sans relâche dans un système de jeu simple et intuitif. Vous pouvez aussi vous faire discret et bénéficier d’une attaque furtive pour prendre l’avantage sur un ennemi qui ne vous a pas vu.Il est aussi possible de continuer à explorer ou déterrer les coffres pendant que votre équipe se bat.Il existe deux ordres que vous pouvez donner à vos monstres : “Go, go, go !” qui permet d’envoyer vos alliés chercher les ennemis les plus proches, ou alors “Rassemblez-vous” qui comme son nom l’indique rameute tout le monde à vos côtés.Les héros ne sont pas en reste puisqu’ils possèdent aussi leur propres armes. La dague permet d’attaquer des monstres, détruire des caisses ou bien utiliser des sorts magiques pour le soin.Le lance-pierres quant à lui permet d’envoyer des billes de plomb possédant plusieurs variantes. En plus d’attaquer à distance certaines billes soignent ou améliorent les capacités des alliés. Évidemment il existe aussi certains types à prendre en compte pour vous défaire des ennemis, comme des billes de feu à utiliser sur des monstres vulnérables à la chaleur. Enfin le lance-pierres permet de capturer de nouveaux alliés en utilisant la Buddy Bullet (La balle pote ?)Si les coups sont parfaitement exécutés dans un savant mélange entre sélection de capacité et timing d’attaque au bon moment, ils déclencheront un Monster Medley, attaque surpuissante pouvant retourner une situation.Enfin, une jauge est présente pour la dague, une fois complète elle permet de lancer une attaque ultime appelée “Dragon”. Elle inflige énormément de dégâts et s'accompagne d’une cinématique.Par exemple, si on libère le dragon en utilisant le Slime, il utilisera le sort Meteoric Rise.Au cours de leurs aventures, Erik et Mia gagnent des médailles sur le thème des différents monstres rencontrés. Pour améliorer leurs statistiques, il faudra équiper les alliés avec ces dernières. Trouvables directement sur certains adversaires ou simplement déterrées avec un coffre, à vous de garder les yeux ouverts !Voilà les quelques informations que nous pouvons vous révéler à un peu plus d’un mois de sa sortie. Il nous tarde de poser nos mains dessus, Dragon Quest Treasures sort en exclusivité sur Switch le 9 décembre prochain.