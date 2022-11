Le nouveau Pokémon Mordudor fait son entrée

Mordudor fait son entrée

Mordudor se cache dans des coffres robustes. Ces abris lourds lui procurent de solides défenses, mais ralentissent également ses mouvements, ce qui rend les déplacements difficiles. Sous sa Forme Coffre, Mordudor est souvent pris pour un objet antique, et il n’est pas rare que des personnes le ramènent chez elles ou le revendent à un antiquaire par erreur.​

Mordudor tend des embuscades aux personnes et aux Pokémon qui s’approchent de lui. Il se sert ensuite de son énergie spectrale pour contrôler ses cibles et les forcer à récolter des pièces de monnaie. Mordudor privilégie les lieux isolés pour se cacher, comme les entrepôts ou les arrière-boutiques peu fréquentées. Cette tactique lui permet de garder les personnes et les Pokémon sous son emprise le plus longtemps possible.

Mordudor vous a tendu une embuscade ! | Pokémon Écarlate et Pokémon Violet 11/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pokémon GO x Pokémon Ecarlate et Violet

Alors que la sortie de Pokémon Ecarlate et Violet approche à grand pas, The Pokémon Company renforce sa communication autour de la 9éme génération.Si vous jouez à Pokémon GO , vous avez sûrement vu un drôle de Pokémon vous accompagner. Il s'agit de Mordudor, le Pokémon Coffrotrésor, doté du talent Phobique.Le site officiel nous en dit davantage :Mordudor​ dispose également d'une Forme Marche. Sous cette seconde forme, les Mordudor ne se cachent pas dans des coffres au trésor. Ils sont également plus petits que leurs congénères et ne transportent qu’une seule pièce de monnaie sur leur dos. Bien qu’ils soient présents partout à Paldea, personne n’est encore parvenu à en attraper, car ils prennent la fuite dès qu’ils aperçoivent un Dresseur ou une Dresseuse.L'annonce de Mordudor a également permis d'en savoir plus sur la connexion entre le jeu mobile de Niantic et la 9éme génération.Il sera possible de synchroniser ces jeux afin d'obtenir la forme Marche de Mordudor dans Pokémon GO à l'instar de Meltan.​ Cette fonctionnalité sera disponible en 2023.La fonctionnalité Pokémon Home sera déployée par la suite sans plus de précision concernant la date.Pokémon Ecarlate et Violet seront disponibles dès le 18 novembre en exclusivité sur Switch. Dites nous en commentaire si Mordudor fera partie de votre équipe.