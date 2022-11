Sonic Frontiers spoilé : un gâchis amer

C'est un problème de plus en plus organisé : aucun titre un peu majeur n'échappe à ce fléau. Une fuite sauvage plusieurs jours avant sa commercialisation et de nombreux utilisateurs, inconscients ou le faisant exprès, qui dévoilent tout de long en large et en travers, gâchant le plaisir de la découverte des autres joueurs qui attendent patiemment leur jeu commandé. On vous recommande donc de ne pas consulter les vidéos et les infos entourant le jeu avant la date du 8 novembre, si vous voulez conserver un minimum de plaisir.









S'il vous plaît, ne faites pas fuiter les pistes inédites de Sonic Frontiers et ne gâchez pas le jeu pour tout le monde, cela me rend triste de voir des gens ruiner l'expérience des autres.

Please don't leak the unreleased Sonic Frontiers tracks and spoil the game to everyone, it makes me sad to see people ruining the experience for others. — Tomoya Ohtani / 大谷 智哉 (@Ohtanitter) November 4, 2022 Le fichier image de Sonic Frontiers est donc disponible sur les sites Warez et malheureusement les fuites autour du gameplay, de la musique et des grands événements de l'histoire apparaissent un peu partout. Tous les développeurs de SEGA sont bouleversés par cette situation car cela touche directement leurs efforts pour développer un nouveau Sonic que l'on attend beaucoup. C'est avec émotion que le compositeur principal de Sonic Frontiers, Tomoya Ohtani, a exprimé sa frustration sur Twitter :

Tomoya Ohtani est convaincu que la bande-son de Sonic Frontiers a quelque chose de spécial et qu'elle doit être entendue dans le contexte du jeu lui-même. Espérons que les amoureux de la franchise Sonic ont réussi à éviter les spoilers de toutes sortes et qu'ils pourront conserver leurs yeux et leurs oreilles indemnes jusqu'à la sortie du jeu dans deux jours, le 8 novembre 2022. Outre Tomoya Ohtani, cinq autres compositeurs ont travaillé sur la bande-son de Sonic Frontiers, avec quelques collaborations révélées précédemment, comme celle de One Ok Rock.







Ce nouveau cas est clairement regrettable car SEGA avait pourtant apporté de nombreuses informations et vidéos semaine après semaine pour faire patienter les joueurs. Des informations malheureusement pas assez importantes pour contenter des joueurs qui en voulaient plus.







Il y a toujours eu dans le passé des joueurs arrivant à négocier quelques jours à l'avance leur jeu auprès de revendeurs de confiance. Mais ces impatients recherchaient d'abord leur plaisir personnel pour tester le jeu avant les autres et restaient vague pour ne pas déflorer le plaisir aux autres. Avec les réseaux sociaux, la fuite d'informations n'a plus de retenue. C'est navrant, cela se répétera, on s'attend au pire avec le prochain Zelda. Mais il est relativement simple à votre niveau de ne pas cliquer sur une vidéo pour ne pas être spoilé.