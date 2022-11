Brawlhalla : une collaboration avec Avatar, le dernier maître de l'air

Brawlhalla x Avatar: The Last Airbender Reveal Trailer 11/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu de combat free-to-play Brawlhalla s'enrichit régulièrement de nouveaux contenus issus de collaborations en tout genre.La dernière a été annoncée aujourd'hui et il s'agit d'un partenariat avec la série Avatar, le dernier maître de l'air. Dès le 16 novembre, c'est trois personnages de la série qui viendront enrichir le rooster disponible dans Brawlhalla.Voici le trailer d'annonce :Dans le détail, Aang, Toph et Zuko seront des skins épiques de Wu Shang, Kor et Hattori. Il vous faudra donc passer par la boutique du jeu pour les acquérir.Brawlhalla est disponible gratuitement sur le Nintendo eShop de la Switch.