Pokémon Écarlate & Pokémon Violet : un mystérieux Pokémon teasé

La sortie de la nouvelle génération de jeux Pokémon se rapproche à grands pas et The Pokémon Company a encore quelques surprises à nous dévoiler !Ce samedi, un double teasing a commencé avec d'un côté Pokémon GO et de l'autre une mystérieuse page internet.Dans Pokémon GO, c'est à la fin de la Journée Communautaire consacrée à Minidraco qu'un mystérieux Pokémon est apparu près de quelques Pokéstops dorés. Le Pokémon n'a pour le moment aucun nom mais a l'apparence d'un curieux insecte portant sur son dos une pièce d'or.En même temps que ces apparitions mystérieuses, une page en ligne faisait son apparition. Sur celle-ci on retrouve un coffre contenant des pièces dorées. Au fur et à mesure que les heures passent, la caméra tourne et se rapproche du fameux coffre :Le teasing devrait prendre fin dans les heures qui arrivent et il ne serait pas étonnant que ce mystérieux Pokémon signe le retour d'une connexion entre Pokémon GO et les futurs jeux Pokémon à la manière de Meltan lors de la sortie de Pokémon Let's GO Pikachu et Evoli.Pokémon Écarlate & Pokémon Violet sortiront le 18 novembre sur Nintendo Switch.Source : Serebii