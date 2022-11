Frissonnez avec Insomnis sur Switch

Galerie images 08/11/2022











Insomnis :: Switch Launch Trailer ENG 11/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

- Horreur atmosphérique : Insomnis génère des frayeurs et des moments de tension grâce à l’environnement et aux sons. Dans le manoir de Castevet, les pièces se transforment et vos pires cauchemars prennent vie.





- Des énigmes analogiques et numériques : en combinant différentes mécaniques originales, résolvez une variété d’énigmes complexes pour avancer dans la recherche de réponses.





- Une histoire axée sur l’exploration : plongez dans une histoire moralement ambiguë, où rien n’est ce qu’il semble être. De sombres secrets vous attendent dans le manoir abandonné de votre grand-père.





- Plusieurs fins : prenez vos décisions avec prudence, vos choix finaux décideront du sort des personnages.

Avant que l’ambiance de Noël ne vienne totalement inonder votre quotidien, replongez dans l’atmosphère lugubre d’Halloween avec Insomnis. Premier titre du studio espagnol Path Games et édité par Meridian Games pour une première sortie sur PC il y a un an.Depuis le 26 octobre dernier, les joueurs de Nintendo Switch peuvent également frissonner avec ce jeu d’horreur à la première personne optimisé pour exploiter les caractéristique de la console portable. Les interactions ont été retravaillées pour permettre l'usage du joycon et des vibrations pour augmenter les sensations de peur lors des moments clés. La fonction tactile a également été ajoutée, ce qui promet une jouabilité optimale pour résoudre les puzzles.Dans cette aventure, vous incarnez Joe Castevet qui hérite du vieux manoir de son grand-père après son décès. Un héritage généreux qui prend vite des airs de cadeau empoisonné. Vous évoluez dans un environnement glauque et sombre et percez les secrets de cette demeure en essayant de survivre en résolvant des puzzles.Les caractéristiques en détail :Un bon petit jeu d’horreur à faire sur le canapé avec vos amis ou à emporter sur votre console hybride préférée. C’est maintenant sur le Nintendo eShop pour 14,99€.