[PGW] Dernier week-end pour profiter de la PGW22

Vague de tournois sur scène

Beyoncé n’a qu’à se rhabiller

Quelques souvenirs en plus

Nous l’attendions avec impatience après deux ans d’absence, le retour de la Paris Games Week s’annonçait comme l’événement à ne pas manquer. Une année marquée par le retour de salons physiques avec notamment la Gamescom de Cologne qui a repris cet été et le Tokyo Game Show en septembre.Pour son dernier weekend, la Paris Games Week s’annonce complète et l’affluence est au rendez-vous. On vous fait un petit tour d’horizon des animations qui ont retenu notre attention et que vous ne devez surtout pas manquer !Nintendo a vu les choses en grand avec son stand immense et immanquable dès l’entrée du salon. Les animateurs vous accueillent avec le sourire et vous proposent d’essayer les derniers jeux sortis ou les incontournables sur de nombreuses bornes. Si vous êtes en groupe, vous pourrez affronter vos amis sur Super Smash Bros. Ultimate ou le classique Mario Kart 8. Vous repartirez même avec quelques goodies si vous avez de la chance !Mais pour plus de spectacle, ne manquez pas les tournois organisés sur scène avec retransmission sur écran géant. A la manière de compétitions officielles, assistez à des parties de haut niveau et laissez vous embarquer dans l’excitation générale des bons jeux Nintendo qui font notre bonheur.Ubisoft montre encore une fois son sens de l’animation. Arrêtez-vous au stand pour tester les Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope avec une équipe accompagnante des plus sympathiques qui saura bien vous recevoir. Mais surtout, ne manquez pas la photo avec Lapin Mario grandeur nature, ce n’est pas tous les jours qu’on peut prendre une pose BWAAAHHH en vrai !Le studio français à su retenir notre attention avec la grande scène dédiée à Just Dance 2023 Edition. L’équipe survitaminée arrive à embarquer le public et vous invite à rejoindre la danse avec les autres festivaliers. Avec un peu de sens du rythme, une bonne coordination et surtout beaucoup de bonne humeur, vous passerez pour sûr un moment super fun !En bons geeks que nous sommes, nous avons évidemment été attiré par l’espace merchandising du salon pour finir la journée. Vous trouverez moult livres et jeux vidéos à prix réduits, quelques pépites bien cachées et surtout une pléthore de produits dérivés qui nous ont mis des paillettes plein les yeux, et le portefeuille en peine.On est heureux du retour de ce rendez-vous annuel pour une reprise sous le thème de l’expérience, de l’amusement mais surtout le plaisir de retrouver tous ces acteurs de l’industrie et pouvoir échanger en direct avec les équipes de développement.