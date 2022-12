Startup Company, devenez PDG en janvier 2023 !

Galerie images 01/12/2022





Startup Company Console Edition - Announcement Trailer 12/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous connaissez les GAFAM ? Vous aimeriez ajouter votre lettre à cet acronyme ? Même si dans la réalité cela semble un rêve lointain, ça ne l’est pas pour qui jouera à Startup Company.Après plus de 400 000 copies vendues sur Steam et de très bonnes critiques, le titre de Hovgaard Games édité par 2Awesome Studio arrivera le 26 janvier 2023 sur notre chère Switch. Cela sera l’occasion de devenir votre propre PDG ou CEO comme on dit en anglais.Le but de ce jeu de gestion est de développer un site web de service numérique. On pourra choisir entre fonder son propre réseau social, un service de stream, une application mobile et beaucoup d’autres. Peu importe, cela sera à vous de tracer votre chemin de la réussite en tant que CEO. On commence seul, puis on finit par s’appeler Jeff, Bill ou encore Mark !Au programme, recruter des employés, les meilleurs si possible, entre designers, chercheurs et autres développeurs, la tâche ne sera pas de tout repos. Il faudra les former et surtout les conserver. A vous de les rendre heureux pour qu’ils soient plus efficaces afin qu’ils vous rendent riche ! Le titre met en avant le bien être de son personnel. Oui c’est utopique, mais c’est ça les jeux vidéos !C’est un jeu de gestion façon Tycoon, tellement dans l’air du temps qu’il pourrait même en inspirer plus d’un à se lancer dans la grande aventure de l’entrepreneuriat.