Nintendo Switch 2 : la liste complète des jeux de lancement et à venir

Un lancement plus costaud que celui de la Switch

Arcade Archives 2: Ridge Racer

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster

Civilization 7

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Deltarune

Fast Fusion

Fortnite

Hitman: World of Assassination Signature Edition

Hogwarts Legacy

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Mario Kart World

Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Puyo Puyo Tetris 2S

Rune Factory: Guardians of Azuma

Shine Post: Be Your Idol (Japon uniquement)

Split Fiction

Street Fighter 6

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV

Survival Kids

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition

Yakuza 0: Director’s Cut

Plein de titres attendus les mois suivants

Borderlands 4

Daemon X Machina: Titanic Scion

Donkey Kong Bananza : sortie le 17 juillet 2025

Drag x Drive

EA Sports FC

EA Sports Madden NFL

Elden Ring: Tarnished Edition

Enter the Gungeon 2

Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Goodnight Universe

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Human Fall Flat 2

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Kirby Air Riders

Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World

Marvel Cosmic Invasion

Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition

NBA 2K

No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files

Obakeidoro 2: Chase & Seek

Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition

Professor Layton and the New World of Steam

Project 007

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

Reanimal

Shadow Labyrinth

Sonic x Shadow Generations

Star Wars Outlaws

Starseeker: Astroneer Expeditions

Story of Seasons: Grand Bazaar

Suikoden 1 & 2 HD Remaster

Tamagotchi Plaza

The Duskbloods

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Two Point Museum

WWE 2K

Wild Hearts S

Witchbrook

Ys X: Nordics (Japon uniquement pour l’instant)

Un catalogue varié pour séduire tous les publics

La Nintendo Switch 2 se prépare à faire une entrée remarquée le 5 juin 2025, avec une offre de jeux bien plus riche que celle de sa grande sœur en 2017. Nintendo et ses partenaires tiers n'ont pas fait les choses à moitié : plus d'une vingtaine de titres seront disponibles dès le premier jour, avec une ligne de mire déjà bien chargée pour les mois suivants.rgfÀ sa sortie, la Nintendo Switch proposait quelques jeux marquants mais peu nombreux. Cette fois, le constructeur double la mise : on compte plus d'une vingtaine de titres prêts à accompagner la console dès sa sortie. Nintendo met en avant plusieurs éditions spéciales adaptées aux capacités de la Switch 2, dont une double ration de Mario Party et deux Zelda remis à jour pour la nouvelle génération.Voici la liste complète des jeux disponibles dès le 5 juin :Et ce n'est que le début. L'avenir de la Switch 2 semble tout aussi dense, avec des jeux annoncés pour les mois suivants. Parmi eux, quelques incontournables très attendus comme Metroid Prime 4: Beyond, Pokemon Legends: Z-A, Final Fantasy VII Remake Intergrade ou encore Elden Ring: Tarnished Edition.Voici les titres déjà annoncés pour une sortie ultérieure :L'offre de lancement et les titres à venir montrent une volonté claire de satisfaire les attentes de publics très différents : du RPG japonais avec Bravely Default et Rune Factory aux blockbusters comme Cyberpunk 2077 ou Hogwarts Legacy. Et ce sans compter les jeux que Nintendo éditera sur sa console comme Mario Kart World ou Donkey Kong Bananza qui s'annoncent fantastiques !On notera aussi l'importance des mises à jour spécifiques Switch 2 pour des titres majeurs de l'ère précédente, comme les Zelda, Kirby et le monde oublié ou encore Super Mario Party Jamboree, qui bénéficieront de versions enrichies sous le label "Nintendo Switch 2 Edition".Si vous avez manqué l'info, on rappelle que la Nintendo Switch 2 sera disponible le 5 juin 2025. Alors, parmi cette avalanche de titres, quels sont ceux que vous attendez le plus ?