Mario Kart World passe à la version 1.1.0 avec du jeu en ligne et Camera Play

Camera Play, pour rentabiliser la webcam Nintendo en 1080p

Le multijoueur s'active

Des ajustements pour tous !

Il sort ce jeudi 5 juin en même temps que la Nintendo Switch 2, Mario Kart World s’offre déjà une mise à jour indispensable. La version 1.1.0 du jeu est disponible et vient activer les options multijoueur de celui qui deviendra certainement un des best-sellers de la Switch 2.Parmi les nouveautés, on retiendra surtout l’activation du mode Camera Play, la possibilité de jouer en ligne, en LAN, et plusieurs ajustements pour les parties en local comme pour les amateurs de contre-la-montre.Le Camera Play permet d’afficher votre visage pendant les courses, grâce à la caméra USB vendue séparément (en 1080p chez Nintendo, en 480p chez Hori). Un petit carré de votre frimousse s’affichera donc en direct pendant que vous balancez vos carapaces rouges, à condition bien sûr d’avoir activé l’option dans les paramètres, aussi bien pour le jeu local qu’en ligne.Pour les plus timides (ou ceux sans caméra), pas de panique : l’option est totalement désactivable.La mise à jour active également deux modes majeurs :- Le jeu en ligne, simplement accessible via le menu principal.- Le mode LAN, pour ceux qui veulent organiser des sessions maison ou en événement : il suffit d’appuyer sur le stick gauche tout en maintenant L et R à l’écran titre pour basculer depuis la communication locale vers le mode LAN.En mode Balade, les icônes des joueurs proches s’affichent désormais pour mieux les localiser. La sélection des personnages s’enrichit aussi, avec davantage d’options dès le début de partie. Nintendo a également amélioré la maniabilité en multijoueur à 3 joueurs ou plus, et supprimé le chrono de sélection de circuit en local et en LAN. Pratique pour éviter les choix à l’arrache et interpeller directement vos compagnons de jeu proches de vous !Enfin, un petit ajout bienvenu : le numéro de version s’affiche désormais sur l’écran-titre, histoire de vérifier rapidement si tout le monde est à jour avant de lancer une partie.Bref, cette version 1.1.0 rend Mario Kart World aussi complet que Nintendo souhaitait le rendre pour son lancement, et ce n’est sans doute qu’un début car vous l'avez sans doute remarqué mais... le mode 200cc est aux abonnés absents pour le moment. Mais pour combien de temps encore ?Dès que vous aurez pu essayer ces nouveautés, vous pourrez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : Nintendo via Nintendo Everything