La mise à jour 20.1.1 transforme votre Switch 2 en vraie console de jeu

Une mise à jour indispensable pour activer les fonctions réseau

Quelques précisions utiles

Et les Joy-Con 2 dans tout ça ?

Comment faire la mise à jour ?

Nintendo a mis en ligne la mise à jour système 20.1.1 pour la Nintendo Switch 2. Cette version du firmware, désormais disponible, permet de débloquer les principales fonctionnalités de la console à l'approche de son lancement officiel, ce jeudi 5 juin 2025.Depuis quelques jours, on savait que certaines fonctions de la Switch 2 ne seraient accessibles qu'une fois cette mise à jour déployée. C’est désormais chose faite, et les premières notes de patch ont été publiées sur le site japonais de Nintendo. Grâce à la magie de la traduction automatique (et d’un peu de bon sens), voici ce qu’on peut retenir.La version 20.1.1 active l’ensemble des services de la Switch 2, dont :- L’utilisation des jeux Nintendo Switch 2- Nintendo Switch Online- Les fonctions GameChat et GameShare- Le transfert complet de données- L’utilisation des cartes de jeu virtuelles- L’accès au Nintendo eShop et aux actualités des jeux- Le téléchargement de captures d’écran et de vidéos- Une mise à jour de compatibilité avec la manette GameCube- Le lien avec les applis mobiles Nintendo Parental Controls et Nintendo Switch App (cette dernière est d’ailleurs nécessaire pour consulter les captures stockées sur les serveurs)Pour activer toutes ces fonctions, il vous faudra un compte Nintendo, une connexion Internet, et parfois... un peu de patience.La mise à jour est également requise pour :- Utiliser les cartes microSD Express- Jouer à des jeux Switch 2 sous format cartouche- Terminer la configuration initiale de la console si vous êtes connecté au réseauLa mise à jour permet également de mettre à jour vos nouveaux Joy-Con 2. Une bonne occasion de s’assurer que tout le matériel est prêt pour le lancement.Rien de plus simple : rendez-vous dans Paramètres > Système > Mise à jour, et suivez les instructions affichées à l’écran.Avec cette version 20.1.1, votre Switch 2 passe officiellement du statut d’objet design à celui de vraie console de jeu. Bref, vous pouvez enfin préparer vos cartouches, vos Joy-Con, et votre connexion : le 5 juin approche !Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous même si sans console il n'y a pas grand-chose à dire, ou sur notre serveur Discord Source : Nintendo