Un nouvel Indie Showcase annoncé pour le 14 novembre 23 à 18h : plein de jeux indé Switch à découvrir

Indie World - 14/11/2023 (Nintendo Switch) 13/11/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

20 minutes d'émission sur YouTube dévoileront les tout prochains jeux indépendants qui viendront enrichir le catalogue de la Nintendo Switch, notre console de prédilection. En effet, Nintendo a annoncé une nouvelle édition de ce programme, qui se promet d'être un concentré de nouveautés ou d'annonces complémentaires sur des titres déjà connus voire déjà sortis.L'émission sera diffusée dès 18h sur la chaîne YouTube de Nintendo :Les jeux indépendants ont toujours eu une place spéciale dans le cœur des fans de Nintendo, offrant souvent des expériences uniques, innovantes et parfois même révolutionnaires, et ce d'autant plus sur Switch qui a toujours été une terre d'accueil pour jeux indé dès sa sortie. Est-ce le manque de jeux de la part de certains éditeurs-tiers à la sortie de la console, le délai entre sorties de jeux Nintendo, ou tout simplement la passion dévorante du public pour ces jeux indépendants ? La réponse se trouve sans doute un peu dans toutes ces raisons.Toujours est-il que les jeux indépendants sont en effet essentiels pour la diversité et la richesse du catalogue de la console. Souvent développés par des studios plus petits que leurs homologues rattachés à de plus grandes structures, ces projets apportent une fraîcheur créative et des perspectives différentes qui contrastent avec les titres plus... consensuels du catalogue habituel.Quels types de jeux indépendants espérez-vous voir annoncés mardi soir ? Etes-vous plutôt en attente d'aventures narratives profondes, de puzzle-games innovants, ou peut-être d'expériences multijoueurs inédites ? Partagez vos attentes et vos espoirs en commentaire ci-dessous, sur notre Discord ou tout simplement en nous interpellant @pnintendo sur X (anciennement Twitter).Préparez-vous à découvrir de futures perles du jeu indépendant lors de ce nouveau Indie World. On se donne rendez-vous le 14 novembre dès 18h sur la chaîne YouTube de Nintendo pour cette nouvelle édition.Source : Communiqué de presse.