Nintendo annonce un pack Nintendo Switch OLED avec Mario Kart 8 Deluxe disponible dès le 20 novembre en Europe

Nintendo ajoute une nouvelle référence juste à temps pour le grand rush des Fêtes de fin d'année, avec un bundle qui devrait tenter les fans de jeux de course hésitant peut-être encore à s'offrir une Nintendo Switch OLED ! Il s'agit d'un pack Nintendo Switch – Modèle OLED avec Mario Kart 8 Deluxe. Ce pack sera disponible dès le 20 novembre en magasin et en vente sur le site eCommerce officiel My Nintendo Store.Ce nouveau bundle comprend une console Nintendo Switch – Modèle OLED, un exemplaire numérique téléchargeable de Mario Kart 8 Deluxe, ainsi qu’un abonnement de 3 mois au service Nintendo Switch Online. Cette offre est idéale pour profiter des courses endiablées en solo ou en multijoueur.A lire aussi : découvrez la vague 6 du DLC Mario Kart 8 Deluxe Ce nouveau bundle se présente comme une excellente occasion de craquer pour la Switch OLED avec le jeu le plus emblématique de la console. A quelques jours du Black Friday, l'arrivée de cette nouvelle référence pourrait susciter beaucoup d'achats pas forcément impulsifs mais "oh bah c'est l'occasion", en fonction des prix qui seront pratiqués chez vos revendeurs préférés.Source : Communiqué de presse de Nintendo