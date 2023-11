Super Mario Bros. au cinéma : un impact puissant et des envies pour Nintendo

La semaine passée, à l'occasion de la présentation des résultats trimestriels de Nintendo , excellents grâce au film d'animation Super Mario Bros Le Film, plusieurs questions ont concerné l'avenir de Nintendo sur grand écran. Ce fut l'occasion pour Shigeru Miyamoto, Ko Shiota et Shuntaro Furukawa de partager leurs réflexions en réponse à ces questionnements.Shigeru Miyamoto a ainsi partagé ses remarques sur l'impact de Super Mario Bros. Le Film et sur la stratégie à long terme de l'entreprise dans le domaine du "contenu visuel". Selon lui, le film a engendré une réaction impressionnante et inattendue, particulièrement au Mexique où, malgré une base installée plus petite de consoles de jeu, les revenus au box-office ont été élevés. Cette réponse a conduit à une augmentation des ventes de la Nintendo Switch dans cette région. Miyamoto a ainsi soulignà l'importance du contenu visuel pour familiariser les gens avec les IP et les personnages de Nintendo, même dans les régions où les plateformes de jeu dédiées ne sont pas aussi répandues.Pour ce qui est de la stratégie à moyen et long terme, Miyamoto envisage de renforcer le business du contenu visuel de Nintendo. Il note que, contrairement aux jeux, le contenu visuel, une fois créé, peut être distribué pendant longtemps sans modification majeure. L'objectif est de faire en sorte que davantage de personnes apprécient les IP et personnages de Nintendo à travers la synergie des jeux et du contenu visuel, pour que toute la famille puisse profiter du contenu de Nintendo.Ko Shiota, un autre responsable de Nintendo intervenant lors de cette séance de questions et réponses, a également abordé les ventes robustes de la Nintendo Switch dans sa septième année, attribuant une partie de ce succès à l'impact positif du film Super Mario Bros. sur le business des plateformes de jeu vidéo dédiées. Les ventes de marchandises liées à Mario ont augmenté progressivement après la sortie du film. De plus, les éditions spéciales de la Nintendo Switch, telles que le modèle OLED The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition, ont également contribué à stimuler les ventes. Shigeru Miyamoto a souligné l'importance de développer chaque IP avec soin et de travailler sur chaque initiative pour accroître la notoriété de leurs personnages et IP.L'approche de Nintendo combine habilement le développement de contenu visuel et de jeux vidéo pour élargir son impact sur le marché global, tout en renforçant l'attachement des consommateurs à ses IP emblématiques. C'est toutefois certainement plus facile à dire qu'à faire : La sortie du film Super Mario Bros est comme cela semble arriver si souvent le bon produit arrivé au bon moment, dans un environnement concurrentiel plutôt serein qui a laissé toute sa place au film.Source : document officiel de Nintendo (questions 2 et 3)